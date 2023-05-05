عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تفتح باب التقدم لجائزة التميز الحكومي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جائزة جامعة عين شمس للتميز الحكومي عن فتح باب الانضمام إلى (مقيمين تميز داخلي) من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة.تهدف جائزة مصر للتميز الحكومي إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين وعلى مستوى المؤسسات الحكومية، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

يأتي ذلك في اطار تقييم جوائز التميز الداخلي بجامعة عين شمس (جائزة المؤسسة المتميزة فئة الكليات، فرق العمل، جائزة المبادرة الحكومية الابتكارية) ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعلن إدارة جائزة عين شمس للتميز الداخلي عن فتح باب الانضمام إلى (مقيمين تميز داخلي) من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة.

txt

نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح احتفالية اليوم العالمي لنظافة الأيدي بكلية الطب

أوضحت جامعة عين شمس أن الانضمام لفريق التقييم بالجائزة الداخلية للجامعة سوف يكون من تدريب المتقدمين ورفع كفاءات ومهارات المقيمين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ومن شروط الانضمام لفريق التقييم:
• أن يكون من بين الدرجات التخصصية المختلفة ويفضل من الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة.
• يفضل من سبق له العمل في مجال المراجعة والتقييم وإدارة الجودة.
• يجيد العمل فى شكل تعاوني داخل فريق عمل.
• تقرير كفاية الأداء (امتياز) في الثلاث سنوات الأخيرة.
• يجيد مهارات الحاسب الآلي.
• القدرة علي العمل تحت ضغط.
• وإمكانية تفرغ المقيم طوال المدة المقترحة لعمليات التقييم.
• موافقة السلطة المختصة بالادارة التي يعمل بها بالجامعة او الكلية.  
يمكن التقدم من خلال الرابط التالي:
https://forms.office.com/r/p4ugsLJVK3
اخر موعد لتلقي الطلبات ٦ مايو 2023.
لمزيد من المعلومات يرجي التواصل مع 0224857372

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

مهيب عبدالهادي يعلن كواليس انضمام نجم الزمالك لبيراميدز

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

بعد اتهامها لنجليها بممارسة الرذيلة..قرار عاجل من النيابة العامة ضد الأم صاحبة القناة

هدية للزمالك.. ميدو يعلن نبأ سارا بشأن شكوى النادي في المحكمة الرياضية

تصريح صادم من نجم الزمالك: احنا بنكسب أي بطولة لما الأهلي بيكون وحش

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-5-2023 والقنوات الناقلة

تسريب مواصفات هاتف فيفو X90S القادم

أسعار فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 بمصر .. صور

إشادات بالجناح المصري..تنشيط السياحة لـ"صدى البلد" : زيادة عدد عارضينا في ملتقى السفر بدبي

عصابة تزوير العملات عبر فيس بوك تواجه السجن المشدد

دعاء النبي يوم الجمعة.. سنن وأدعية أوصى بها الرسول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبتكرة ولذيذة .. طريقة عمل كفتة البطاطس

شاهد شكل فستان شيرين عبد الوهاب على عارضة أزياء قبل حفل الموجي

حدث قبل الحفل مباشرة .. تعرف على سبب غياب وائل جسار عن"روائع الموجي"

غياب وائل جسار عن حفل "روائع الموجي" بشكل مفاجئ يثير الجدل

فيديو

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ