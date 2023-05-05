جامعة عين شمس تفتح باب التقدم لجائزة التميز الحكومي

أعلنت جائزة جامعة عين شمس للتميز الحكومي عن فتح باب الانضمام إلى (مقيمين تميز داخلي) من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة.تهدف جائزة مصر للتميز الحكومي إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين وعلى مستوى المؤسسات الحكومية، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

يأتي ذلك في اطار تقييم جوائز التميز الداخلي بجامعة عين شمس (جائزة المؤسسة المتميزة فئة الكليات، فرق العمل، جائزة المبادرة الحكومية الابتكارية) ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعلن إدارة جائزة عين شمس للتميز الداخلي عن فتح باب الانضمام إلى (مقيمين تميز داخلي) من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة.

أوضحت جامعة عين شمس أن الانضمام لفريق التقييم بالجائزة الداخلية للجامعة سوف يكون من تدريب المتقدمين ورفع كفاءات ومهارات المقيمين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ومن شروط الانضمام لفريق التقييم:

• أن يكون من بين الدرجات التخصصية المختلفة ويفضل من الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة.

• يفضل من سبق له العمل في مجال المراجعة والتقييم وإدارة الجودة.

• يجيد العمل فى شكل تعاوني داخل فريق عمل.

• تقرير كفاية الأداء (امتياز) في الثلاث سنوات الأخيرة.

• يجيد مهارات الحاسب الآلي.

• القدرة علي العمل تحت ضغط.

• وإمكانية تفرغ المقيم طوال المدة المقترحة لعمليات التقييم.

• موافقة السلطة المختصة بالادارة التي يعمل بها بالجامعة او الكلية.

يمكن التقدم من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/p4ugsLJVK3

اخر موعد لتلقي الطلبات ٦ مايو 2023.

لمزيد من المعلومات يرجي التواصل مع 0224857372