نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح احتفالية اليوم العالمي لنظافة الأيدي بكلية الطب

افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الإحتفالية الأولى باليوم العالمي لنظافة الأيدي تحت شعار "Lead the way for clean hands" " قودوا المسيرة من أجل أيادي نظيفة ، والتي نظمها قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ، والدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك تحت رئاسة الدكتورة مها حمدی رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة ، و بمشاركة نخبة من أساتذة قسم الميكروبيولوجي وحضور خارجي من وزارة الصحة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وفى بداية الحديث كان هناك توعية باللغة العربية لغير المتخصصين فى تقديم الخدمة الطبية بأهمية نظافة الأيدى ودورهم فى المجتمع للحفاظ على سلامتهم وربطه بالإلتزام بنظافة الأيدى.

وفى كلمته أشاد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، بالدور الهام والفعّال لمشاركة الطلاب فى الأنشطة التعليمية والعلاجية والتوعوية والتى تحسن سلوكياتهم فالاستعانة بالطلاب و وتشجيعهم على تحمل المسؤلية يشعرهم بأهميتهم ومكانتهم والذي يأتى بنتائج ملحوظة وناجحة تنمي قدرتهم على الإصلاح والمشاركة منذ الصغر

وأشاد بالمسؤولية الملقاة على كلية الطب من الناحية العلاجية والتعليمية إلى جانب تقديمها لهذه الخدمات بشكل كبير وعلى نطاق واسع.

كما استعرض دور جامعة عين شمس الرائد فى القوافل الطبية ومحو الأمية والذى تتميز به عن غيرها بمشاركتها فى العديد من الأنشطة الإجتماعية و قال " لدينا أكبر شبكة للمساعدة المجتمعية على مستوى الجامعات المصرية" ، لافتاً إلى الإنتباه الى ضرورة التوعية الصحيحة والتى تساعد على تجنب السلوكيات الخاطئة والممارسات التى قد تسبب زيادة المشكلات والإصابة بالعديد من الأمراض وضرورة الإنفتاح للمعرفة لتحسين الممارسات الخاطئة وتبادل الخبرات بما يساعد في السيطرة على أى جائحة قد تحدث.

وتضمنت فاعليات الإحتفالية توعية المجتمع الخارجى حيث تم زيارة عدد من المدارس و توزيع مطويات توعوية على المواطنين في الشارع وزيارة لنادى هليوبليس وذلك بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والأسرة المعاونة والطلاب وتم عرض بعض الأشكال التوضيحية للخطوات الهامة لتنظيف الأيدى.

وجاء على هامش الاحتفالية تنظيم ورشة عمل بداخل قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بقيادة أ.د مها حمدى وبمشاركة نخبة من قسم الميكروبيولوجي وأساتذة كلية الطب كمشروع تحسين للإلتزام بنظافة الأيدى ومراقبة سلوكيات الناس وكيفية إختيار أنواع نظافة الأيدى ، بالإضافة الى تنظيم مسابقة بين مجموعتين من الطلاب لعرض نتائج الدراسة العملية التى تم إجراؤها داخل معامل قسم الميكروبيولوجي بالكلية لفصل الميكروبات المتعايشة على أيديهم والقيام بنظافة الأيدى طبقا للممارسات القياسية وإعادة عمل مسحات من الأيدى وتحديد نوع الميكروبات الموجودة قبل وبعد التنظيف ومدى تأثير نظافة الأيدى على نوعها وعددها وتم عرض النتائج للحضور عن طريق عرض تقديمى وتم أختيار المجموعة الأولى الفائزة والمجموعة الثانية الفائزة ومنحهم شهادات تقدير.

وذلك بحضور مختلف القطاعات كمشاركة مجتمعية من أطباء وتمريض وصيادلة وممثلين فى قطاع للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة والمديريات الصحية بالقاهرة والمحافظات والجامعات الخاصة والتأمين الصحى بإجمالى عدد ١٤٥ من خارج الكلية بالإضافة للحضور الداخلى.