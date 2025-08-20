الملك المصري يحكم قبضته على الدوري الإنجليزي.. صلاح أول من يحقق كل الألقاب الفردية في موسم واحد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول يواصل تألقه العالمي وتحطيم الأرقام القياسية، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، ليصبح أول لاعب في تاريخ إنجلترا يحصد جميع الألقاب الفردية في موسم واحد.

محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية عن جدارة

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن صلاح حقق ما لم يحققه حتى كبار النجوم مثل كريستيانو رونالدو، مشددًا على أن "محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية عن جدارة".

وأضاف أن لحظة التتويج كانت مؤثرة للغاية، حيث عبّر صلاح عن سعادته بفوزه، وتحدث بفخر عن مصر، مؤكدًا أن "108 ملايين مصري فخورون بما يقدمه محمد صلاح، لأنه صنع نفسه بنفسه".

وأوضح أن صلاح هو مثال للإصرار والتعب والالتزام، ونجح بجهوده في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنه يبذل مجهودًا هائلًا ليبقى في القمة ويشرف وطنه في كل مناسبة.