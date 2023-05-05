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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شكل الورقة الامتحانية للترم الثاني بالجامعات 2023

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تستعد الجامعات المصرية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 ،  كي يستعد الطلاب لمراجعة المقررات الدراسية.

 

قال الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، إن معايير وقواعد ومواصفات الورقة الامتحانية التى يتم اعتمادها من مجلس الكلية تشترط تناسب الوقت المتاح للإجابة مع الزمن المقرر للاختبار، وضرورة أن تقيس الأسئلة أكبر عدد ممكن من مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسى، وفى سبيل ذلك فإنها ستجمع بين الأسئلة الموضوعية والمقالية القصيرة المطورة التي تقيس المهارات العليا.

 

وأكدت الدكتورة حنان كامل أن الكلية تستعد لإعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

 

وأضافت، أن الكلية استعدت لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 -2023 من خلال تعقيم الأماكن وتطهيرها جيدًا، وإعداد الجداول وتجهيز جميع أرقام الجلوس للطلاب.

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أكد الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم  جامعة عين شمس، أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وموعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

 

وأشار إلي أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، منوها بأن الكلية بصدد إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

 

وأشار رجاء، إلي انتظام العمل بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري 2023، وكذلك موعد امتحانات الترم الثاني للجامعات 2023 كما هو، والذي من المقرر أن يكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وفقاً للوائح ونظم عمل الكليات المختلفة.

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