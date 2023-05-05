انطلاق امتحانات أبناؤنا في الخارج 2023 إلكترونيا غداً .. عبر هذا الرابط

تنطلق غدا السبت الموافق 6 مايو 2023 ، امتحانات أبناؤنا في الخارج 2023 ، لجميع الصفوف الدراسية وفقا للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

ويؤدي الطلاب امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 إلكترونياً على منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 من خارج جمهورية مصر العربية فقط

حيث يتاح للطلاب الدخول على منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 من خلال الضغط على :

https://exam.abroad.moe.gov.eg/ من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً

كما يتاح للطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات ابناؤنا في الخارج بالفصل الدراسي الأول ، بداية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً بتوقيت الدولة التي يؤدي بها الطلاب الامتحانات.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا رسميا للطلاب الذين لن يتمكنوا من أداء امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 “ الإلكترونية ” خلال التوقيتات المحددة.

حيث تقرر لهؤلاء الطلاب تحميل نسخة إلكترونية (PDF) لنموذج امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 في المادة التي تعطل فيها ونموذج الإجابة الخاص به، اعتباراً من الساعة 12 مساءً ولمدة 24 ساعة، على أن يتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميًا.