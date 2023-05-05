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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جوائز مالية كبيرة.. تفاصيل مسابقة دوري المعلومات بكلية البنات عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس عن تنظيم  الجنة العلمية والتكنولوجية بإتحاد طالبات كلية البنات عن" مسابقة دوري المعلومات"
 

وأشارت الدكتورة أميرة يوسف إلي أنه يمكن للطالبات المشاركة عن طريق التوجه لادارة رعاية الشباب بالكلية بحد أقصى 7 مايو 2023.

 

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف ، أنه سوف يتم توزيع جوائز مالية لأول ثلاث فائزين  وعلي من ترغب الاشتراك سرعة التوجة الي دكتور /شربات (مسؤل النشاط)  بإدارة رعاية الشباب بالكلية.

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وكانت قد كرمت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات، والدكتورة مى حلمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، فريق الآيكيدو الذى حصل على المركز الثاني  ببطولة الجمهورية للآيكيدو، والتابعة لاتحاد الجودو والأيكيدو والسومو، والتى أقيمت بنادى الطيران. 
 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة أميرة أحمد يوسف، عميد كلية البنات، والدكتورة مي حلمى، وكيل الكلية لقطاع التعليم والطلاب، وغادة موسى، مدير رعاية الشباب بالكلية، وتنظيم وإشراف الدكتورة سوزان فهمي برسوم، رئيس قسم النشاط الرياضى برعاية الشباب.

 

شاركت الكلية بفريق مكون من 66 لاعبة، وحصلت اللاعبات على الميداليات الذهبية.

وأشادت الدكتورة أميرة يوسف بالجهد المبذول من المدربة نورهان محمد عبد الصمد فى الوصول بالفريق لهذا المستوى، متمنية للفريق دوام التميز والفوز، وأكدت أن الكلية تقدم لهن كل الدعم لتحقيق الفوز.

وسلمت عميدة الكلية الطالبات شهادات تقدير لفوزهن وتشجيعهن على الحصول على مزيد من الفوز، وقدمت الطالبات الشكر للعميدة على هذا التكريم، والدعم من الكلية، وأكدن الاستمرار في الاجتهاد للوصول إلى أفضل المراكز الرياضية.

كلية البنات رعاية الشباب كلية البنات جامعة عين شمس جامعة عين شمس الجنة العلمية والتكنولوجية إتحاد طالبات كلية البنات

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