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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد زراعة عين شمس: نستهدف إنتاج 25 طن أسماك في الدورة الواحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ، إنه تم تنفيذ أكبر مشروع مزارع سمكية والتى تعتبر الأكبر والأولى من نوعها على مستوى كليات الزراعة بالجامعات المصرية، حيث تضم الكلية أحواض ضخمة لإنتاج سمكة البلطي.

 

وأكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن مشروع المزرعة السمكية الجديدة يعتبر من أهم المشروعات التى تم تدشينها بالكلية حيث تم تدشينها على أعلى مستوى لإنتاج سمك البلطي.

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وأشار عميد الكلية، إلى أن الفترة الزمنية لتربية الأسماك من 5 لـ 6 أشهر، لافتا إلى أنه يتم تربية السمك البلطى داخل الأحواض، مشيرا إلى أن هناك مفرخا يتم له عملية إصلاح حاليا ليكون مصدر من مصادر الزريعة.

وأوضح أن المشروع الموجود فى الكلية يضم حوض أرضي كبير، وحوالى 20 حوضا إسمنتيا، موضحا أنه من المتوقع إنتاج 25 طن أسماك في الدورة الواحدة.

 

وتابع “جلال”، إنها تجربة علمية مبهرة ومتاحة للجميع للاطلاع عليها للاستفادة منها بدلا من إهدار الأراضي، ليتم تحويل زراعة الأسماك في مساحات واسعة لأحواض.

 

وأشار إلى أن تلك التجربة، ستوفر أراض لزراعتها بدلا من زراعة الأسماك على مساحات شاسعة، وتعطى إنتاج أعلى، إضافة لتوفير المياه، وإنتاج مخصبات زراعية للاستفادة منها في عملية تخصيب الأراضي الزراعية، لزيادة الإنتاج، ولا يشترط انشاء المشروع في الأراضي الزراعية ، فالمشروع يوفر المياه ولا يحتاج لمياه كثيرة.

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