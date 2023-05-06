كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس تحتفل بمرور 40 عاما على إنشاءها

تحتفل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس بمرور أربعين عام على إنشاء الكلية وذلك ضمن فعّاليّات اليوم الثانى للمؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للجامعة بعنوان "اقتصاد المعرفة ... لحياة أفضل" والذي يعقد على مدار يومى ١١،١٠مايو ٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة نهى سمير دنيا عميد الكلية، إن فعاليات الإحتفالية ستتضمن كلمة لوزيرة البيئة المصرية د ياسمين فؤاد و عرض فيلم تسجيلى عن الكلية وكلمة للعميد المؤسس للكلية د محسن توفيق.

كما سيتم الإعلان عن إنشاء رابطة لخريجى الكلية و تكريم الجهات الشريكة ولفيف من أعضاء التدريس المتميزين بالكلية وأبرز خريجيها وعمداءها.

يذكر أن فعاليات المؤتمر و الاحتفالية تقام تحت رعاية د محمود المتينى رئيس الجامعة ، د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.