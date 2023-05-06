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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي: الدراسة بالجامعات تعمل على تنمية موهبة الطلاب الإبداعية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تفتتح العديد من الجامعات المصرية الكثير من المعارض التى تضم المئات من المنتجات والأعمال الفنية للطلاب.

وقال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن الدراسة في الجامعات تعمل على تنمية موهبة الطلاب الإبداعية، خاصة في مجالات عديدة مميزة تواكب التطور الحديث بما يؤهلهم لسوق العمل عند تخرجهم في الجامعة.

وأكد الدكتور مجدي حمزة ، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه لا بد أن يكون الهدف الأول للدراسة في الجامعات هو تأهيل خريج حاصل على بكالوريوس وإمكانية استكمال الدراسات العليا، بما يخدم الطالب حتى يكون مؤهلاً لسوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

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وأضاف أن تنمية إبداع الطلاب تعد المرحلة الأسمى التي تطمح إليها كل دول العالم وترغب في تحقيقها، فالإبداع هو التفكير خارج الصندوق في أفكار جديدة وفعالة.

وأوضح الدكتور مجدي حمزة أن الإبداع ظاهرة إنسانية طبيعية ولا تقتصر على أصحاب الموهبة، وهذا يعني أن الإبداع يوجد عند جميع البشر بدرجات متفاوتة وأساليب مختلفة، لذلك يجب على الجامعات رفع الوعى عند الطلاب حتى يمتلكوا القدرة على الإبداع.

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