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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس في أسبوع| سفير بلجيكا: مصر حلقة وصل بين الثقافتين العربية والأوروبية.. و4 مرشحين لجائزة الملك عبدالعزيز

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس في أسبوع :

السفير البلجيكي بالقاهرة: مصر حلقة وصل بين الثقافتين العربية والأوروبية
لاعتمادها دوليا.. وفد من منظمة AQAS الألمانية يزور طب أسنان 
جامعة عين شمس تنافس بأربعة مرشحين في جائزة الملك عبد العزيز
 

 

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها لاعتمادها دوليا وفد من منظمة AQAS الألمانية يزور طب أسنان عين شمس ،جامعة عين شمس تنافس بأربعة مرشحين في جائزة الملك عبد العزيز .



افتتح الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسفير البلجيكى بالقاهرة فرانسوا كورنيه، المؤتمر الدولى الأول لدائرة أقسام اللغة الفرنسية بجامعة عين شمس بعنوان "الأخلاق والشعر والجماليات في الأدب الفرنسي والفرانكوفوني"، بحضور الدكتورة حنان كامل، عميد كلية الآداب، والدكتورة هدى أباظة، مقرر المؤتمر، والدكتور جورج فوريستير جامعة السوربون، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بأقسام اللغة الفرنسية بالجامعة.

في كلمته، رحب الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالحضور، مشيراً إلى أن الهدف من إطلاق الدوائر العلمية بجامعة عين شمس هو التعاون بين الأقسام العلمية المتشابهة في الكليات وتشجيعهم على التواصل والتكامل بينهم.

وأكد أن هناك علاقات تعاون مشترك قوية تجمع جامعة عين شمس والثقافة الفرنسية فى مجالات عديدة، في البحث العلمى والتعليم والتبادل الثقافى والأكاديمى والبرامج المشتركة، من بينها التعاون مع جامعة ليون وجامعة بواتييه، والوكالة الفرانكوفونية للجامعات، مشيراً إلى أن هذا التعاون يهدف إلى التواصل مع المدارس العلمية الفرنسية والانخراط فى الثقافة الفرنسية، متطلعًا لمزيد من التعاون فى المستقبل.

وفي كلمته، أكد السفير البلجيكى عمق العلاقات القوية التى تجمع مصر والدول الناطقة باللغة الفرنسية، مؤكدا أهمية الدور الذى تلعبه مصر كحلقة وصل بين الثقافة العربية والثقافة الأوروبية.

فيما أوضحت الدكتورة هدى أباظة، مقرر المؤتمر، أن المؤتمر يعد تدشينا لدائرة الأقسام الفرنسية بجامعة عين شمس، وهو الكيان الذي أنشئ بمبادرة ودعم من إدارة الجامعة بالتعاون مع الدكتورة هدى وصفى، رئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب بالجامعة، والحاصلة على جائزة الدولة التقديرية.

وتقدمت بالشكر لجميع الجهات التى تضافرت جهودها لخروج المؤتمر بهذا الشكل المشرف، وعلى رأسها إدارة الجامعة وقيادات كليتى الألسن والآداب.

وخصت بالشكر الدكتورة حنان كامل، عميد كلية الآداب، والدكتورة شيرين مظلوم، وكيل كلية الآداب، كما أشادت بالجهد الذي قامت به اللجنة المنظمة برئاسة الدكتورة نادية شامة، المدرس بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، بالتعاون مع فريق متميز، وكذلك دور اللجنة العلمية التى أنجزت مهمتها في وقت قياسي.

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ويتضمن المؤتمر الذي يقام علي مدار يومي 2 و3 مايو عدداً من الجلسات يناقش خلالها عدة محاور هى: العملية الإبداعية: الشعرية ونظام القيم (المطابقة/ الصراع/ التجاوز)، واستقبال المصنف الأدبي، ومقياس القيم، وتبديل القيم، والتطور المحتمل لنظام القيم، والعمليات الإبداعية، والمفاهيم الجمالية.

استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وفدا  من منظمة Aqas الألمانية.

 

وذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور  ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان ، ا.د علي الانور عميد كلية الطب، ا.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي.

و الدكتور رامي ماهر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ا.د اشرف ابو خلف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور رشا خفاجي مدير مركز الاعتماد والجودة بالجامعة، الدكتور  أحمد البنا مدير العلاقات الدولية ومكتب البحوث بكلية طب الأسنان ، الدكتورة غادة عبد الفتاح مدير الملف الخاص بالاعتماد الدولي بكلية طب الأسنان ، الدكتور عبير الجندي مدير وحدة ضمان الجودة بكلية طب الأسنان الأستاذ عماد أحمد شلبي خبير الاعتماد الدولي في وزارة التعليم العالي.

 

 استعرض الدكتور  محمود المتيني نشأة الجامعة وكلياتها، وتواجدها بمراكز متقدمة في  العديد من  التصنيفات العالمية، وأيضا الكليات والبرامج الجديدة التي تضم تخصصات حديثة ، الي جانب الشراكات مع الجامعات العالمية، وكذلك استراتيجية الجامعة البحثية  ودور الجامعة في خدمة المجتمع. كما أشار الي التعاون بين مركز الابتكار وريادة الأعمال وجامعة برلين التقنية.

 

تأتي الزيارة في اطار الجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم العالي للنهوض بالعملية التعليمية وتطويرها، حيث اعقب اعتماد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أصبحت الخطوة التالية هي اعتماد الكلية دوليا من قبل مؤسسة تعليمية دولية .
 

وفي هذا الاطار سعت الكلية للتواصل مع هيئة اعتماد دولي ،ووقع اختيار الكلية علي منظمة AQAS   الألمانية والتي تعتمد علي اعتماد جودة العلمية التعليمية في المؤسسات عن طريق اعتماد المعايير الأوروبية  ESG     ومعايير التعليم العالي الأوروبية EHEA

حيث تم التقدم بمشروع الاعتماد الدولي في ديسمبر 2020 وتمت الموافقة علي المشروع في ابريل2021 من ضمن افضل مشاريع علي مستوي كليات الجامعة. لتكون كليه طب اسنان جامعه عين شمس هي اول كلية حكومية تتقدم للاعتماد الدولي علي مستوي الجمهورية.

وتعد منظمة    AQAS  هي مؤسسه المانية مستقلة معتمدة من قبل مجلس الاعتماد الألماني  GAC منذ عام2001 وعضو في الرابطة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي ENQA  وهي مدرجه في  السجل الأوروبي لضمان جودة التعليم العاليEQAR . ويتيح هذا الاعتماد فرص تعاون مشتركة بين الكلية ومثيلاتها المتبعة لنفس معايير الجودة.

 

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا أن الجامعة تنافس لهذا العام بعدد أربعة مرشحين استوفوا جميع بياناتهم لجائزة الملك عبدالعزيز  في مجالاتها المختلفة وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات .

وتم إغلاق باب الترشح لجائزة الملك عبد العزيز للبحوث في قضايا الطفولة والتنمية في الوطن العربي 2023 في دورتها الثالثة" بعنوان التعليم في عالم ما بعد كورونا، وذلك في 30 أبريل 2023

وقد تم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى لهم من خلال مكتب الجوائز وجميع فريق العمل المعاون حتى الحصول على خطابات الترشح المعتمدة من رئيس الجامعة، و تنوعت المشاركات بين الكليات المختلفة بعدد 3 مرشحين من كلية الآداب، و مرشح واحد من كلية التربية بالجامعة .

ويأتي هذا ضمن التشجيع والدعم الذي توليه الجامعة في مجال الجوائز من أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة ، والأستاذ الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لما لهذا المجال من أهمية في تحقيق الريادة والتميز للجامعة.

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإليكتروني:
[email protected]

 

جامعة عين شمس

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