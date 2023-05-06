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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم ..اخر موعد للتسجيل في مسار الباحثين والشركات الناشئة بمسابقة «عين شمس تبتكر»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن  مد وقت التسجيل في مسار الباحثين والشركات الناشئة حتى يوم السبت  من شهر مايو الجاري  بمسابقة عين شمس تبتكر والتي تقام للمرة الرابعة على التوالي وتعد المسابقة هي الأكبر في الجامعة؛ "عين شمس تبتكر" لتشجيع الابتكار والإبداع ودعم ريادة الأعمال بمجتمع جامعة عين شمس.


يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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جامعة عين شمس: نثمن جهود القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق التنمية

وكان قد استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وفدا  من منظمة Aqas الالمانية.
بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د محمد ضياء زين العابدين عميد كلية طب الأسنان ، الدكتور علي الانور عميد كلية الطب، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي، ا.د رامي ماهر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ا.د اشرف ابو خلف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د رشا خفاجي مدير مركز الاعتماد والجودة بالجامعة، ا.د أحمد البنا مدير العلاقات الدولية ومكتب البحوث بكلية طب الأسنان ، ا.د غادة عبد الفتاح 
مدير الملف الخاص بالاعتماد الدولي بك.

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