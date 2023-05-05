جامعة عين شمس: نثمن جهود القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق التنمية

ترأس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب جلسة مجلس التعليم والطلاب السابعة، حيث استهل الدكتور عبد الفتاح سعود الجلسة موضحاً جهود قطاع التعليم والطلاب في دعم أبناء الجامعة من الطلاب الوافدين من أبناء دولة السودان الشقيقة حيث وفرت إدارة القطاع خطوط إتصالات دولية للطلاب ليتمكنوا من الاطمئنان على زويهم فى السودان.



وثمن سعود جهود القيادة السياسية العظيمة والحكيمة فى احتواء أبناء الشعب السوداني و جميع شعوب المنطقة التى تمر بنزاعات داخلية مع القدرة على قيادة الدولة بحكمة وتحقيق معدلات تنمية فى مختلف الأصعدة مقدم تحية فخر واعتزاز لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية متمنياً لسيادته دوام التوفيق والسداد.

تقدم الدكتور عبد الفتاح سعود بتهنئة الدكتور هبة شاهين لصدور قرار تولى قائم بأعمال عميد كلية الإعلام، متمنياً لها التوفيق والسداد و تهنئة الدكتور سلوى سليمان عبد الحميد لصدور قرار تعيين وكيلاً لكلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب متمنياً لها التوفيق والسداد.

كما كرم الدكتور عبد الفتاح سعود الاستاذ محمد الشرقاوي القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب سابقاً لما بذله من جهود ملموسة أثناء توليه إدارة الإدارة العامة لرعاية الشباب و هنأ طارق احمد لتوليه إدارة الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وخلال الجلسة كرم الدكتور عبد الفتاح سعود الطالب عبد الوهاب سيد أحمد إمام بكلية التمريض لتميزه فى تلاوة وحفظ القرآن الكريم، مشيراً إلى أن الطالب عبد الوهاب يقدم نموذج مميز لأقرانه يحتذى به في تحقيق التزامه الدينى بشكل معتدل مع تفوقه الدراسى في أحد الكليات العملية مما يؤهله ليكون عند تخرجه شخص مميز علمياً وعملياً.

وتضمنت الجلسة تقريرا مبسطا حول مركز كيان قدمه أ.د. ولاء أنيس وكيل كلية التربية النوعية.



وأوضح أنيس أن فكرة نشأة المركز ترجع إلى أ.د.عبد الفتاح سعود، وذلك بغرض مواكبة التطور وآخر ما توصل إليه العلم لدعم الانشطة الفنية بالجامعة، ودخولها فى محافل محلية ودولية وتحقيق المراكز الأولى وتدريب أكبر عدد من الطلاب الراغبين فى التميز الفنى فى الأنشطة المختلفة فى (الموسيقى، الغناء الشرقى، الغربى وتعليم الموسيقى بكافة تخصصاتها وتقديم مناهج دراسية على مختلف أنواع الآلات الموسيقية وتدريب الطلاب على منهج ترينتى Trinty).

هذا ولم يقتصر البروتوكول على المهارات الموسيقية فقط ولكن امتد ليشمل أيضاً المهارات الفنية وذلك لإشباع الطلاب من داخل وخارج الجامعة فى جميع النواحى و لتنمية الذوق العام والارتقاء بمستوى الطلاب بالجامعة.

وتم الإعلان عن أول أنشطة المركز حيث انتظم فى الدورة الأولى (70) طالب وطالبة و درس فى الدورة الثانية (149) طالب وطالبة من داخل وخارج الجامعة وقد اشتمل التدريب على الآلات المختلفة مثل (آله الفيولينا– الجيتار– العود – بالإضافة إلى عدد من الآلات التربوية مثل المندولين – الاكسريفون – الأورج - آلة الطبلة –غناء عالمى – آلة الفلوت – آلة البيانو – بيانو (لذوى الاحتياجات الخاصة) – بالإضافة إلى تدريب البيانو ترينتى Trinty – آلة القانون – الدرامز– تشلو).

وعقب انتهاء فترة الدورة قدم الطلاب حفل موسيقى رائع شهد له جميع الحضور هذا بالإضافة إلى الدورة الثالثة يدرس بها (46 طالب وطالبة) خلال الفترة الحالية ولم يقتصر نشاط مركز كيان على الأنشطة الموسيقية فقط ولكن امتد ليقدم تدريب فنى وتنمية وصقل المواهب الفنية لطلاب والارتقاء بالذوق الفنى العام فقد تم الإعلان عن كورس لعدد 100 طالب كمنحة مجانية مقدمة من إدارة الجامعة وبعد عقد مقابلة شخصية وإستقصاء ميول الطلاب المتقدمين من مختلف كليات الجامعة تم تقسيمهم إلى ستة فروع وأنشطة مختلفة وهى رسم وتصوير - خزف - نحت - تصميم – أشغال جلود – طباعة منسوجات و يقدم الدورة أساتذة متخصصين من كلية التربية النوعية.



كما قدم الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة تقرير حول موقف مشروع حوكمة قطاع شئون التعليم والطلاب من الناحية الإدارية والذى بدء العمل به منذ عام ونصف، وقارب على الانتهاء من كل مراحل لقياس معدلات الأداء بطريقة علمية لتحقيق أفضل خدمة إدارية وتعليمية تقدم لطلاب الجامعة و تحقيق أفضل رعاية للعاملين بالقطاع وتنمية وتطوير مهاراتهم لتحقيق رفع كفاءتهم . وقد بدأ المشروع بدراسة الهيكل التنظيمي للقطاع التابع لشئون التعليم والطلاب وتصوير الخريطة التنظيمية الفعلية ومقارنتها بالخريطة المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورصد الاختلافات واقتراح خريطة تنظيمية فعالة. ثم تمإعداد دليل الاختصاصات للإدارات العامة والإدارات التابعة اتبعه إعداد التوصيف الوظيفي وبطاقات الوصف لجميع الوظائف بالقطاع.



وتلا ذلك إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية للوظائف KPIs Key Performance Indicators ثم إعداد خطة الاحتياجات التدريبية لكل القطاع من واقع الوصف الوظيفي ومؤشرات الأداء وستبدأ برامج التدريب بالنصف الثاني من شهر مايو الحالي.

والجدير بالذكر أن فريق عمل الدراسة مكون من أساتذة متخصصين في الاقتصاد و إدارة الأعمال.

كما استعرض الدكتور عبد الفتاح سعود إجراءات بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ موجهاً بضرورة سرعة إنهاء كافة الإجراءات المتبعة للامتحانات من إعلان جداول الامتحانات في صورتها النهائية متضمنة جميع التعليمات واللوائح الخاصة بالامتحانات، وكذلك التعليمات و الإجراءات الخاصة بالتكافل كى تكون كافة الإجراءات واضحة و معلنة للطلاب قبل بدء الامتحانات مع التأكيد على الإرشادات بالاجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة حافظاً على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية كما أوصى الدكتور عبد الفتاح سعود بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة و توفير كافة احتياجاتهم لتحقيق الإتاحة لهم و شدد سيادته على الاهتمام بطلاب الدمج وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم مع الاحتفاظ بجدية الامتحانات.

وقد أكد الدكتور عبد الفتاح سعود ضرورة إتمام إجراءات الفحص والصيانة للأمن والدفاع المدني لضمان أمن وسلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات وعن الإجراءات الطبية تم التأكد على تجهيز غرف الطوارئ الطبية بمستشفى الطلاب وامدادها بالمستلزمات والأدوية للتعامل الفورى مع الحالات المرضية ونشر كافة معلومات التواصل بمنظومة الإسعاف المركزى بالمستشفيات بما يخدم الجامعة بالكامل وتوجيه المراكز الطبية بالكليات والمدن الجامعة للعمل بكامل قوتها وكامل الفترات المقررة للامتحانات بأكملها لضمان سير أعمال الامتحانات بأمن.