عميد بنات عين شمس: نسعى لتكوين مجتمع محب للقراءة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات، بالبرجولا الجديدة المعرض الخيرى للكتاب بالتعاون مع قسم اللغة الفرنسية وقسم علم النفس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة أحمد يوسف عميد كلية البنات والدكتورة هبة عادل بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تم خلال المعرض عرض مجموعة من الكتب الثقافية و الروايات و بيعها بسعر رمزى جدا و العائد يتوجه لدفع المصروفات للطالبات الغير قادرات ، و أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية على أهمية الكتاب فى رفع وتعزيز مستوى الوعي المعرفي حتى تكون القراءة متاحة لكافة فئات المجتمع بما يحقق الهدف الرئيسي وهو إتاحة الفرصة أمام الجميع لاقتناء الكتب وتنمية عادة القراءة لديهم.

وأشارت إلى أن المعرض يعتبر فرصة مهمة لإعطاء الكتاب قيمة أكبر حيث يتم الإستفادة من الكتاب عدة مرات عن طريق إشراك المجتمع في مساعدة المحتاجين، ومساعدة الطالبات في اقتناء الكتب، كما يأتي تحفيزا لنشر ثقافة التبرع والقراءة ، ويأتى المعرض في إطار اهتمام الكلية بتكوين مجتمع محب للقراءة والاطلاع و نشر ثقافة التكافل في المجتمع الجامعي ، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الكلية لدى طالباتها.

وأقبلت العديد من الطالبات على شراء و الاستفادة من المعرض و اعربوا عن سعادتهم .

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