عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع لميس الحديدي| إعلامية تكشف ردود أفعال الشارع البريطاني عن مراسم تتويج تشارلز

تتويج الملك تشارلز
تتويج الملك تشارلز الثالث

علقت الاعلامية جمانة هاشم على مراسم وكواليس تتويج الملك تشارلز الثالث بعد ثمانية أشهر من رحيل والدته قائلة : "يوم تاريخي لم تشهد البلاد مثله قبل 71 عاما وهناك إهتمام ملحوظ بالنظام الملكي في الصحف البريطانية ومستقبل الملكية والحديث عن الأميرة الفاتنة ديانا وكاميلا المرأة التي تتعرض لموجة كراهية واليوم توجت ملكة وهو تحول ملحوظ في مرحلة القبول الشعبي وبجانبي كل هذه الاحتفالات يعاني البريطانيون من أزمة في تكاليف المعيشة.

txt

بحضور رؤساء الدول.. مدبولي يشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

txt

العاهل الأردني وقرينته يحضران مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ببريطانيا


وتابعت خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON من العاصمة "لندن" : يعقد الإحتفال وسط تلك الأزمة وتكلفة التتويج التي يتم تمويلها من أموال الموازنة العامة ودافعي الضرائب وطرحت تساؤلات عديدة  مثل هل يدفع الملك ضريبة؟ كل هذه التساؤلات فتحت ملف حول مكانة بريطانيا عالميا التي تراجعت مؤخراً على الصعيدين الاقتصادي مع غلاء مستوى المعيشة على المواطن البريطاني مع إرتفاع تكاليف المعيشة حيث كانت  التكلفة للغاز والكهرباء في المتوسط 80 جنيهاً إسترلينياً كفاتورة على المواطن   ثم بلغت الان 500 جنيهاً إسترلينياً.


وأكملت : " هناك بعض التظاهرات في المناطق البريطانية في لندن وتم إعتقال رئيس مجموعة مناهضة للنظام الملكي وبالتزامن مع التتويج خرجت تظاهرات في ساحة من ساحات وسط لندن وجرت عملية إعتقال وهناك  مخاطر تحدق بمستقبل المملكة بوحدو وتجانس الاراضي البريطانية ووحدة أراضيها ".


لافتة إلى أن الملك تشارلز يواجه  الكثير من التحديات أبرزها اصوات الكثير من الشباب يرون أن فكرة النظام الملكي تتعارض مع مبدأ التقدم ".

 

وتوج تشارلز الثالث وزوجته كاميلا رسميا السبت، ملكا وملكة على العرش البريطاني خلال مراسم دينية مهيبة أمام نحو 2300 مدعو. ووضع رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي التاج على رأس الملك تشارلز الثالث. وقبل ذلك بوقت قصير، أقسم الملك على خدمة رعاياه وحماية كنيسة إنكلترا التي هو رئيسها الأعلى. وحيا بعدها الملك والملكة الجماهير من شرفة قصر باكنغهام بعد موكب عسكري طويل. وأصبح تشارلز (74 عاما)، ملك بريطانيا منذ وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في أيلول/سبتمبر 2022 بعد سبعة عقود على توليه ولاية العهد.

الإعلامية لميس الحديدي البريطانيون الشارع البريطاني الصحف البريطانية الملك تشارلز الثالث المواطن البريطاني تتويج الملك تشارلز الثالث برنامج كلمة أخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بـ الجبس | إصابة منى زكي بـ كسر في يدها اليسرى

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

وسط غارات جوية.. تفعيل حالة الإنذار الجوي في شرق أوكرانيا| ما السبب؟

حادث ركوب خيل.. وفاة ملكة جمال الكون سيينا وير

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

ترشيحاتنا

المشجع الكفيف: للأسف بعض الناس تربط بين عملي كشيخ مسجد وتشجيعي للأهلي

حصيلة الفيضانات في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 200 قتيل

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

اركب مستعمل بـ 100 ألف جنيه .. هاتشباك مناسبة للجميع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح على الريق؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 7 مايو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل افتتاح الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم بدار الأوبرا.. صور

ازاي تاخد المنحة وهذا موعد صرفها.. كيف تسجل في العمالة الغير منتظمة؟

بـ الجبس | إصابة منى زكي بـ كسر في يدها اليسرى

خبير تغذية يكشف عن أهمية كوب الليمون بالماء على الريق

فيديو

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ