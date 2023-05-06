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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باقات زهور من 4 دول تزين مراسم تتويج ملك بريطانيا.. تقرير

الملك تشارلز
الملك تشارلز

تزين حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا بمجموعة من الزهور من 4 دول، تشكل المملكة وهي (إنجلترا وأيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز)، و عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا اليوم السبت، عن الزهور المستخدمة في حفل التتويج، ولفت شون كونلي، مُنسق زهور حفل التتويج الملكي، إلى أن الزهور التي تزين مراسم التتويج أتت من مصادر مستدامة، بناء على رغبة الزوجين الملكيين.

وأضاف "كونلي" خلال التقرير، أنه كان يتوقع أن هذا الأمر سيكون صعبًا، ولكنه غير مستحيل؛ نظرًا للمساحة الكافية التي بين إعلان رغبتهما في زهور من مصادر مستدامة، وذلك في ديسمبر الماضي وبين تاريخ اليوم، والذي مر عليه 5 أشهر، وأوضح أن الزهور تزرع بالطريقة العضوية وليست بالحرارة أو الطرق التقليدية، كل شيء مستدام قدر الإمكان.

وأكد أن للملكة الراحلة إليزابيث الثانية حضورًا ولمسة واضحة في مراسم تتويج تشارلز ملكًا لبريطانيا، إذ إن فروع من أشجار الزان الذي زرعته من ضمن باقات الزهور التي تزين مراسم التتويج.

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