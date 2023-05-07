تخفيضات هائلة على وحش آبل iPhone 14

تستمر مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على هواتف آبل الرائدة آيفون 14، مع تخفيضات مذهلة على أجهزة آيفون باهظة الثمن، لمنح فرصة لعشاق هذه الفئة من الهواتف الذكية الحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

خصم رائع على جوال iPhone 14

ولحسن الحظ، يتوفر هاتف آبل iPhone 14، مقابل خصم كبير يقدر بـ 11% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في الهند.

ويتوفر جوال iPhone 14 من آبل، بسعة 4 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون السماوي، في الهند، مقابل سعر 79.999 روبية هندية، بدلا من 89.999 روبية هندية.

خصم رائع على جوال iPhone 14 في عروض الصيف

مواصفات جوال iPhone 14

يتميز جوال iPhone 14، بشاشة Super Retina XDR من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.1 بوصة، وبدقة 1170 × 2532 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع ذروة سطوع للمحتوى عالي الوضوح HDR.

وجاء جوال iPhone 14، بإعداد كاميرا خلفية مزدوج العدسات، يضم عدسة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة f/1.5، تدعم التثبيت البصرري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/1.9، مع مجال رؤية 120 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، تدعم ميزة التركيز التلقائي للصورة.

خصم رائع على جوال iPhone 14 في عروض الصيف

ويتم تشغيل جوال iPhone 14، بواسطة معالج آبل A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، مع وحدة معالجة مركزية سداسية النواة، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

ويحزم جوال iPhone 14، بطارية بقوة 3279 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات، والتي يمكنها شحن الجهاز من 0 إلى 50 % في غصون 30 دقيقة فقط، ويتوفر الهاتف في 5 ألوان رائعة الأبيض والأسود والأرجواني والأحمر والأخضر.