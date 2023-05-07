الأرصاد تحذر من إرتداء الملابس الصيفية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن من المتوقع اليوم استمرار تأثرنا بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط والتي تساعد على انخفاض درجات الحرارة؛ بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي موجود بطبقات الجو العليا بـ ارتفاع 6 كيلومتر من سطح الأرض والذي يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي بدورها تؤدي لحجب أشعة الشمس.

أضافت منار غانم خلال مداخله هاتفيه على قناة مصر الأولى في برنامج صباح الخير يا مصر؛ أن الطقس نهارا يكون ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وتكون الأجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد وذلك خلال فترات النهار لكن مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وذلك لنشاط الرياح مما يساعد على احساسنا بالبرودة في ساعات الليل المتأخر حتى صباح الباكر.

وتابعت أنه توجد اليوم فرص لسقوط الأمطار وخاصة على محافظات الوجه البحري وهي أمطار خفيفة على فترات متقطعة ولا تؤثر على الأنشطة اليومية وستستمر فرص سقوط الأمطار حتى غد على المناطق الشمالية؛ مشيرة إلى ان انخفاض درجات الحرارة والأجواء المعتدلة ستستمر حتى يوم الثلاثاء القادم ومع يوم الأربعاء سترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف.

وأشارت إلى ان فترات الليل والصباح الباكر يفضل عدم ارتداء الملابس الصيفية؛ مشيرة الى ان بعد يوم الثلاثاء سنتأثر بكتل هوائية لكنها قادمة من مناطق صحراوية تساعد على ارتفاع درجات الحرارة لكن بشكل طفيف ومتوقع درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 29 درجه مئوية ومع نهاية الأسبوع ستصل 32 درجة مئوية مع تكون للشبورة في ساعات الصباح الباكر.