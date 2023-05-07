صحف الإمارات| تشارلز الثالث الملك الـ 40 لبريطانيا.. وانفجارات مدوية تهز ثلثي أوكرانيا

محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان تشارلز بمناسبة تتويجه ملكاً

مباحثات أولية في جدة بين طرفي الصراع بالسودان.. والسعودية وأميركا ترحبان

إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة كندية بسبب حرائق الغابات

تركيا: 33 ألف هزة ارتدادية أعقبت زلزال فبراير

رئيس وزراء اليابان يصل إلى سول للقاء رئيس كوريا الجنوبية

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أبرزت صحيفة الإمارات اليوم تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الملك تشارلز الثالث، بمناسبة تتويجه رسمياً ملكاً لبريطانيا.

وقال في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «أهنئ صديقي العزيز الملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويجه اليوم.. أطيب التمنيات للمملكة المتحدة ولشعبها الصديق في هذا اليوم التاريخي، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة المميزة بين بلدينا».

من جانبه هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل التهاني للملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه اليوم.. دولة الإمارات والمملكة المتحدة تربطهما علاقات تاريخية عريقة.. ونتطلع لتطويرها لمستويات جديدة خلال عهد الملك الجديد».

وقالت صحيفة الاتحاد إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وجه بتقديم الدعم للأشقاء السودانيين العالقين في الدولة.

وكتب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على حسابه الرسمي على موقع تويتر، «تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد بتقديم الدعم للأشقاء السودانيين العالقين في الدولة بسبب الأوضاع التي تشهدها السودان، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية تعاونهما في وضع خطة متكاملة لتقديم الدعم والرعاية اللازمة للعالقين وأسرهم».

وأفادت صحيفة الخليج إن طائرة إجلاء تقل 176 من رعايا سبع دول، وعدداً من العاملين في وسائل الإعلام الدولية وصلت إلى دولة الإمارات عصر السبت قادمة من السودان، الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الماضي.

وتقل الطائرة الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، حيث وضعتهم دولة الإمارات على رأس أولوياتها، وتستضيفهم على أراضيها وتوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، نجاح عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات، في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمراراً لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة.

عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن الطرفان المتحاربان في السودان قد أطلقا محادثات أمس في مدينة جدة السعودية على ساحل البحر الأحمر، تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار الهش بعد ثلاثة أسابيع من القتال العنيف الذي أودى بحياة المئات ودفع البلاد إلى حافة الانهيار.

وتفصيلاً رحبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في بيان ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من أجل «رسم خارطة طريق لوقف العمليات العسكرية».

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: «تحث المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات، ورسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية، والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشارت صحيفة الخليج إلى قتل الجيش الإسرائيلي، أمس السبت فلسطينيين اثنين، أثناء اقتحامه مخيم نور شمس في مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف منفذي «عملية إطلاق نار»، بالتزامن مع تجدد التظاهرات في المدن الإسرائيلية ضد مشروع إصلاح القضاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الشابين سامر صلاح الشافعي وحمزة جميل خريوش قُتلا برصاص الجيش في مدينة طولكرم. وخرج مئات من الفلسطينيين بعد ظهر أمس السبت للمشاركة في تشييع الشابين في شوارع طولكرم. كما تم الإعلان عن إضراب شامل في محافظة طولكرم بعد مقتلهما.

وأفادت صحيفة البيان بإعلان إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تسجيل 33 ألفا و77 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج في ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضافت "أفاد" في بيان مساء السبت، أن تلك الهزات وقعت في الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 6 مايو الجاري.

وأكدت أنها تراقب النشاط الزلزالي في تركيا ومحيطها على مدار الساعة.

دوليا، ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن تشارلز الثالث تُوج ، أمس، ملكاً لبريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن، ضمن أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عاماً، وفي مراسم تتسم بالأبهة والفخامة، ويعود تاريخها إلى 1000 عام.

وببطء، وضع جاستن ويلبي كبير أساقفة كانتربري تاج سانت إدوارد، المصنوع قبل 360 عاماً، على رأس الملك، تحت أنظار نحو 100 من رؤساء الدول وكبار الشخصيات، حيث حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، مراسم التتويج، وكذلك السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، فضلاً عن ملايين المتابعين عبر شاشات التلفزيون.

ودوت طلقات نارية احتفالية عند برج لندن، وفي أنحاء العاصمة، وفي منطقة جبل طارق، وإقليم برمودا، على متن سفن في البحر. وخلال مراسم التتويج بالكنيسة، وبعد سماع دوي نفير تقليدي، جرى ترديد عبارات «حفظ الله الملك تشارلز. عاش الملك تشارلز. ليحيا الملك إلى الأبد».

نقلت صحيفة البيان عن وسائل إعلام روسية وأوكرانية أن انفجارات وقعت صباح اليوم الأحد في عدة أماكن في أنحاء شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، وأفادت وسائل التواصل الاجتماعي الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات.

وقالت قناة على تيليجرام لها صلات بوكالات إنفاذ القانون الروسية إن أوكرانيا أرسلت سلسلة من الطائرات المسيرة إلى شبه جزيرة القرم وإن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت واحدة على الأقل فوق ميناء سيفاستوبول.

ووفقا للمعلومات الأولية للقناة واسمها بازا فإنه لم تقع إصابات.

وذكرت قنوات أوكرانية على تيليجرام أن انفجارات وقعت في سيفاستوبول وساكي، حيث توجد لروسيا قاعدة جوية، بالإضافة إلى عدد قليل من الأماكن الأخرى في شبه جزيرة القرم.



وقالت صحيفة الخليج إن أوكرانيا أعلنت ، أمس، أن منظومة دفاع جوي أمريكية أسقطت صاروخاً روسياً فرط صوتي، واعتبرت أن تهديد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية بالانسحاب من باخموت خدعة، حيث إن المجموعة تعزز مواقعها في المدينة، على الرغم من أن رئيس المجموعة، قال إنه سيسلم مواقعها ل«كتيبة أحمد» الشيشانية، ومن جهتها نفت روسيا وجود خطة لإجلاء عاملين في محطة زابوريجيا النووية حالياً، وذكرت أن الجيش الأوكراني خسر أكثر من 400 جندي، إضافة إلى عدد من الدبابات والمدرعات والمدافع وغيرها من المعدات العسكرية خلال 24 ساعة.



وقد أشارت صحيفة البيان إلى تحذير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من وضع بالغ الخطورة يحيط بأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، حيث أثار إجلاء روسيا للمدنيين الذين يعيشون بالقرب من زابوريجيا مخاوف من تصعيد النزاع في المنطقة.

وكانت الوكالة قد أعربت مرارا عن قلقها بشأن سلامة المحطة التي تحوي ستة مفاعلات منذ استيلاء روسيا عليها وذلك لوقوعها على خط المواجهة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي "الوضع العام في المنطقة القريبة من محطة زابوريجيا النووية أصبح غير قابل للتنبؤ بشكل متزايد وهذا يحتمل أن يكون خطيرا". أضاف "أنا قلق إلى حد بعيد بشأن المخاطر الحقيقية على الأمن والسلامة النوويين في المحطة".



وأفادت صحيفة الاتحاد بوصول رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى سول اليوم الأحد لعقد اجتماع قمة مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول حيث يسعى الزعيمان إلى توثيق العلاقات. وتأتي زيارة كيشيدا وهي الأولى لزعيم ياباني لسول منذ 12 عاماً رداً لزيارة يون لطوكيو في مارس الماضي.



وأوضحت صحيفة الوطن حالة الطوارئ في مقاطعة ألبرتا الكندية بسبب الأجواء الحارة والجافة التي تغذي العديد من حرائق الغابات.

وقالت دانييل سميث رئيسة وزراء الولاية إن عدد حرائق الغابات وعمليات الإجلاء زادت مرة أخرى ويجب أن نعطي الأولوية لسلامة سكان مقاطعة ألبرتا، مشيرة إلى أنه تم إرسال الطواقم الخاصة لمكافحة الحرائق.

ذكرت صحيفة الخليج أن عدد من الأشخاص لقوا مصرعم، وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في إحدى ضواحي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

ولم يكشف عن عدد الضحايا الذي سقطوا داخل مركز ألين بريميوم أوتليتس التجاري الذي يقع على بعد 25 ميلا شمال شرقي دالاس.

أشارت صحيفة الاتحاد إلى أن 27 شخصاً لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق بمنجم في بيرو، وفقاً لما ذكرته صحيفة لا ريبوبليكا في بيرو في وقت متأخر من أمس السبت، نقلاً عن معلومات من السلطات. ووقع الحادث أمس السبت في منجم ياناجويهوا في إقليم كونديسويوس.