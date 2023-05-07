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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

58.8% ارتفاعاً في قيمة واردات مصر من السولار خلال عام 2022

صدى البلد

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الواردات المصرية من السولار لتسجل 3.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.3 مليار دولار، وبنسبة ارتقاع قدرها 58.8%، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية من السولار 161.4 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 404.5 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 60.1%.

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وتصدرت السعودية قائمة أكثر الدول تصديراً للسولار إلى مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 1.5 مليار دولار، يليها الكويت في المرتبة الثانية 931.9 مليون دور، ثم الإمارات 530.2 مليون دولار، ثم الهند 420.9 مليون دولار، وأخيراً اليونان 111.5 مليون دولار.

واشار الإحصاء إلى ارتقاع إنتاج مصر من السولار ليصل إلى 10.9 مليون طن خلال عام 2022 مقابل 9.7 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، بينما بلغت كمية استهلاك مصر من السولار 14.1 مليون طن خلال عام 2022 مقابل 13.3 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 6%.

وبلغ عدد المركبات المرخصة العاملة بالسولار في مصر 1.5 مليون مركبة خلال عام 2022 بنسبة 14.8% من إجمالي المركبات البالغ عددهم 9.8 مليون مركبة مرخصة.

واحتلت سيارات النقل المرتبة الأولى بقائمة المركبات العاملة بالسولار في مصر خلال عام 2022، والتي سجلت 1.1 مليون سيارة نقل بنسبة 75 % من إجمالي المركبات، يليها الأتوبيسات 138.9 ألف أتوبيس بنسبة 9.5%، ثم سيارات الأجرة 126.2 ألف سيارة بنسبة 8.6%، ثم سيارات الخدمة العامة 69 ألف سيارة بنسبة 4.7%، وأخيراً المركبات الأخرى 9.3 ألف مركبة بنسبة 0.6%.

السولار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الواردات الصادرات سعر السولار

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