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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات جديدة تكشف عن iPhone 15 Pro

تسريبات جديدة تكشف
تسريبات جديدة تكشف عن iPhone 15 Pro

كانت أزرار الصوت المادية في هاتف iPhone 15 Pro  موضوعًا للكثير من التسريبات في عالم التكنولوجيا.  ومع ذلك، يبدو أن شائعات إلغاء المشروع تم تأكيدها من قبل مورد شركة آبل ، Cirrus Logic.

ذكرت الشركة في خطاب مساهم مؤخرًا أن منتجًا جديدًا كان من المقرر طرحه هذا الخريف لم يعد من المتوقع طرحه في السوق كما هو مخطط له ، و على الرغم من أن Cirrus Logic لم تذكر آبل أو الأزرار  بشكل صريح ، إلا أنها ألمحت بشدة.

كان من المفترض أن توفر الأزرار الصلبة ردود فعل لمسية وتحل محل أزرار الصوت التقليدية القابلة للنقر.  أفاد Ming-chi Kuo ، مصدر التسريبات والشائعات المعروف بشركة آبل ، أن المشكلات الفنية التي لم يتم حلها حالت دون الإنتاج الضخم لأزرار الحالة الصلبة ، ما أدى إلى إلغاء المشروع.

في حين أن iPhone 15 Pro لن يحتوي على أزرار صوت صلبة ، فإنه سيظهر لأول مرة زر الإجراء ، والذي سيحل محل مفتاح الحلقة/ كتم الصوت.  سيكون هذا الزر قابلاً للتخصيص بالكامل ، على غرار الزر الموجود على Apple Watch Ultra.

ربما لم تتخل آبل عن فكرة أزرار الصوت الصلبة تمامًا ، حيث يعتقد المحلل جيف بو أن الشركة ستدفع إدخال هذه التقنية إلى iPhone 16 Pro ، والذي من المتوقع إطلاقه العام المقبل.

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يعتبر إعلان Cirrus Logic مهمًا لأن آبل هي أكبر عميل لها ، حيث تمثل 78٪ من إيراداتها في السنة المالية 2022.  قد يكون لإلغاء مشروع أزرار الحالة الصلبة تأثير على إيرادات Cirrus Logic للسنة المالية القادمة.

بشكل عام ، يعد إلغاء مشروع أزرار الحالة الصلبة بمثابة نكسة لشركة آبل ، حيث كان أحد أكثر الميزات المتوقعة بشدة في iPhone 15 Pro.  

ومع ذلك ، فإن إدخال زر الإجراء القابل للتخصيص قد يوفر تجربة مستخدم فريدة لعملاء آبل .  سيراقب عالم التكنولوجيا بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كانت Apple ستنجح في التغلب على التحديات التقنية لأزرار الحالة الصلبة في الوقت المناسب لإصدار iPhone 16 Pro.

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