تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال الأيام الماضية، ولكن هذه التذبذب أقل حده من الفترة السابقة عليه، حيث تتأرجح أسعار الذهب في حدود زيادة وهبوط لا تتجاوز الـ 50 جنيها.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري، أسعار الذهب اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 2,960 شراء 2,983

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الاحد بيع 2,713 شراء 2,734

سعر الذهب اليوم 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا سجل 2,590 جنيه بيع 2,610 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب اليوم الاحد 7-5-20023، بيع 2,220 شراء 2,237

أسعار الذهب اليوم