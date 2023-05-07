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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

صدى البلد

تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال الأيام الماضية، ولكن هذه التذبذب أقل حده من الفترة السابقة عليه، حيث تتأرجح أسعار الذهب في حدود زيادة وهبوط لا تتجاوز الـ 50 جنيها.

سعر الذهب اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري، أسعار الذهب اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

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أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم في الأسواق

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بعد تراجع الأعلاف.. هبوط في سعر الدواجن والبيض اليوم الاحد 

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رغم تراجع الأسعار 40 جنيها| نبيع ولا نشتري الذهب؟! وإلى أين سيتجه السوق؟

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سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 2,960 شراء 2,983

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الاحد بيع 2,713 شراء 2,734

سعر الذهب اليوم 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا سجل  2,590 جنيه بيع 2,610 جنيه  شراء

سعر الذهب عيار 18 

سعر الذهب اليوم الاحد 7-5-20023، بيع 2,220 شراء 2,237

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,960 شراء 2,983
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,713 شراء 2,734
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,590 شراء 2,610
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,220 شراء 2,237
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,727 شراء 1,740
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,480 شراء 1,491
الاونصةبيع 92,056 شراء 92,767
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 20,720 شراء 20,880
الكيلوبيع 2,960,000 شراء 2,982,857

 

 

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