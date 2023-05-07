تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال الأيام الماضية، ولكن هذه التذبذب أقل حده من الفترة السابقة عليه، حيث تتأرجح أسعار الذهب في حدود زيادة وهبوط لا تتجاوز الـ 50 جنيها.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد الاخباري، أسعار الذهب اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 2,960 شراء 2,983
سعر الذهب عيار 22
سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الاحد بيع 2,713 شراء 2,734
سعر الذهب اليوم 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا سجل 2,590 جنيه بيع 2,610 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب اليوم الاحد 7-5-20023، بيع 2,220 شراء 2,237
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,960 شراء 2,983
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,713 شراء 2,734
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,590 شراء 2,610
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,220 شراء 2,237
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,727 شراء 1,740
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,480 شراء 1,491
|الاونصة
|بيع 92,056 شراء 92,767
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 20,720 شراء 20,880
|الكيلو
|بيع 2,960,000 شراء 2,982,857