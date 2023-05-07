القوى العاملة: خروج مصر من القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية يعزز الاستثمار|فيديو

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، أن وزارة القوى العاملة اتخذت مجموعة من الإجراءات الهامة، والتي عملت على تعزيز موقفها للخروج من القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن هذا الخروج يعزز موقف مصر في مجال الاستثمار.

وقال عبد الوهاب خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن مصر أجرت انتخابات استكمالية عمالية مؤخرا، كما وافقت على اتفاقية العمل البحري، لتحسين ظروف العمل الملائمة للعاملين بالسفن.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، أن مصر وقعت مع منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها على 64 اتفاقية عمل، مؤكدا: “نلتزم بجميع التشريعات ونقوم بتطبيقها على أرض الواقع”.

جزء من الأمم المتحدة

وأشار عبد الوهاب خضر إلى أن خروج مصر من القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية، له عدة دلالات إيجابية، لأن منظمة العمل الدولية هي جزء من الأمم المتحدة، ما يعزز موقف مصر في مجال الاستثمار.