لا شكاوى.. 25 صورة ترصد هدوء لجان امتحانات الترم الثاني 2023 اليوم

انتظمت اليوم امتحانات الترم الثاني 2023 لليوم الثاني على التوالي في المدارس ، وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن انتضباط سير العملية الامتحانية .

وسادت حالة من الهدوء جميع لجان امتحانات الترم الثاني 2023 في المدارس اليوم ، حيث يتعامل الان طلاب صفوف النقل مع الامتحانات الموجودة امامهم بهدوء و تركيز شديد بدون اي مظهر من مظاهر التوتر او القلق

وقد أكد الطلاب في جميع اللجان على عدم وجود اي شكاوى من مستوى امتحانات الترم الثاني 2023 التي يتم تأديتها اليوم ، مؤكدين أن جميع الأسئلة لم تخرج عن المقرر المدروس .

ضوابط امتحانات الترم الثاني 2023

الحضور في المواعيد المحدد للامتحان.

عدم مغادرة اللجنة إلا بعد انتهاء الوقت المحدد لزمن الامتحان.

عدم اصطحاب أي مذكرات أو كتب تخص المادة داخل لجنة الامتحان.

منع التليفونات المحمولة داخل اللجان سواء مغلقة أو مفتوحة، ويتعرض المخالفون لعقوبات تصل إلى إلغاء الامتحان في المادة أو احتساب العام عام رسوب.

إحضار كل طالب أدواته الشخصية.

منع إحداث أي شغب أو غش أو أي شيء يعطل انتظام اللجان.

الكتابة في ورقة الإجابة بالقلم الأزرق وعدم الشطب ومنع ترك كراسة الإجابة خالية بدون إجابة.

الالتزام بالجلوس في المكان المخصص للطالب في اللجنة وفق كشوف المناداة.

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023