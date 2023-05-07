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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنوفية: تحرير 170 محضرا وضبط 6 أطنان مازوت ومستلزمات إنتاج بلاستيك مجهولة

حملات تموينية في
حملات تموينية في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار تكثيف الحملات التموينية و التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، حملة تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة اليوم الأحد وذلك لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

حيث أسفرت  الحملة عن تحرير (170) محضر تمويني تنوع ما بين87 محضر مخالفات مخابز و83 محضر مخالفات أسواق .

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وأكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها ،  محضر جنح مركز منوف ضد المدير المسئول عن مصنع طوب طفلي بناحية قرية دبركي لقيامه بتجميع واستخدام كمية قدرها طن مازوت دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة ودون اتباع اشتراطات السلامة المهنية والحريق .

كما تم تحرير محضر جنح مركز السادات ضد صاحب مصنع للصناعات البلاستيكية بناحية المنطقة الصناعية السابعة مركز السادات وبحوزته كمية قدرها 5 طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر  بدون مستندات .

من جانبه ، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تكثيف الحملات التموينية تموين المنوفية سلع مجهولة المصدر محافظ المنوفية مديرية التموين

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