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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية يطمئن على الالتزام بالتعريفة الجديدة في مواقف زفتى

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حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على الاطمئنان بانتظام العمل داخل المواقف، والالتزام بالتعريفة الجديدة التي أعلنتها المحافظة عقب تحريك أسعار المواد البترولية، وذلك من خلال جولة ميدانية لعدد من المواقف ومحطات الوقود داخل مدينة زفتى، رافقه خلالها  إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

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وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية محطات الوقود بمدينة زفتى، واطمئن على توافر الوقود وخاصة السولار، موجهاً مديرية التموين باستمرار إمداد الوقود على مدار اليوم.

كما تفقد المحافظ موقف زفتى- القاهرة  وموقف وجه بحري قرى زفتى، حيث استمع إلى المواطنين وإلى مدى معرفتهم بالتعريفة الجديدة، مشدد على مدير الموقف بالالتزام بالتعريفة الجديدة وإبلاغ الركاب قبل التحرك مع التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لطلب الدعم في أي وقت.

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ووجه الدكتور طارق رحمي مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مباحث المرور بتكثيف الحملات على كافة خطوط سير سيارات الأجرة، واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه المخالفين، مؤكدًا أنه لا مجال لاستغلال المواطنين ومخالفة القانون.

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وناشد "رحمي" المواطنين بعدم الاستجابة لأي محاولات استغلال من قبل بعض السائقين، والإبلاغ عن أي سيارة يخالف سائقها التعريفة المقررة لاتخاذ إجراء فوري حيالها، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ " أو عبر غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩ ، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ ، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣ .

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