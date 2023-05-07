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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

«زراعة الشرقية» تنظم يومًا تدريبيًا لمزراعي القطن بقرية ميت معلا في بلبيس

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة للحصول علي أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في تقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

 

وأضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

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وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة الي قيام إدارة الارشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن بعقد يوم تدريبي عن زراعه محصول القطن لمزارعي قرية ميت معلا التابعة لرئاسه مركز ومدينه بلبيس في حضور الدكتور مصطفي حسن عرابي بمعهد بحوث القطن والمهندس سعد محروس بالاداره المركزية للارشاد بالمديرية والمهندس محمود الشناف أخصائي القطن بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الهدف من عقد اليوم التدريبي هو تعريف المزارعين بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة القطن واستعراض أصناف القطن الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وموفرة للمياه والطرق الحديثه في جني المحاصيل وكذلك التعريف بطرق مكافحة الآفات وكيفية التغلب علي درجات الحراره المرتفعه وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

الإرشاد الزراعى الاكتفاء الذاتي الإدارة المركزية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاصيل الزراعية المحافظة الشرقية الزراعة والري

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