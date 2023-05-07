توريد 289.7 ألف طن قمح إلى صوامع وشون الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية محصول القمح الذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٤١١٢طن و٩٠٤ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٢٨٩٧٠٣طن و ٥١٩ كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية.

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلي أنه يحذر نقل القمح الناتج عن موسم الحصاد 2023 م من اي مكان لمكان اخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديريه التموين والتجاره الداخليه أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

وأكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٢١٥٦٠٠ فدان حتي اليوم علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان منها حوالي ٣٧٧١١ فدان منزرعة علي مصاطب و ٥٧٦٤٩ فدان منزرعة بالتسطير.