عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "حصاد الذهب الأصفر.. محافظة الشرقية تحتل المركز الأول في زراعة المحاصيل الحقلية".

وقال المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة في محافظة الشرقية، إنّ المحافظة بها أكثر من مليون فدان، تم تخصيص أكثر من 380 ألف فدان منها لزراعة القمح في العام الجاري، حيث تعتبر المحافظة من أكبر موردي القمح على مستوى الجمهورية للشون والصوامع الخاصة بالتموين.

وأضاف: “المحافظة بها أكثر من مليون فدان، تم تخصيص أكثر من 380 ألف فدان منها لزراعة القمح في العام الجاري، حيث تعتبر المحافظة من اكبر موردي القمح على مستوى الجمهورية للشون والصوامع الخاصة بالتموين”.

وتابع: "في البداية، نحضر للموسم، حيث نحدد المستهدف، وجرى تحديده بواقع 400 ألف فدان، لكن الأزمة الروسية الأوكرانية قللت نسبة الأعلاف الموجودة على مستوى الجمهورية وقللت نسبة المساحة المنزرعة".

وأوضح أنه تم البدء في الاستعداد عن طريق إدارتي المكافحة والإرشاد الزراعي، حيث تم تخصيص حوالي 750 حقلا إرشاديا في جميع أنحاء المحافظة، وتم زراعة 37 ألف فدان مصاطب و58 ألف فدان بالستارات الآلية والستارات العادية لتوفير 25% من كمية التقاوي و25% من المياه ونسب عالية جدا من الأسمدة المستخدمة.