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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

19 قرشًا سعر تكلفة رغيف الخبز والتموين تسدد الفرق للمخابز.. تفاصيل

صدى البلد

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح رغيف الخبز عبر البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للمواطن رغم تعديل تكلفة إنتاج الرغيف بعد إعلان الحكومة زيادة أسعار السولار.

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بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

أصدر وزير التموين ، توجيه وزاري رقم (13) لسنة 2023 , بشأن تعديل تكلفة رغيف الخبز ، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار وقود ( السولار ) بمقدار جنيه للتر على أن يصبح تكلفة الرغيف ١٩ قرشا ويباع للمواطن على البطاقات التموينية بـ ٥ قروش وتتكفل الوزارة بسداد فرق التكلفة للمخابز.

ونصت مادته الأولى، أن يتم تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية في القطاعين ( العام ، الخاص )، وذلك في ضوء صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتضمن تحديد اسعار المواد البترولية ومنها ( السولار ) ، ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود ( السولار) في عملية التصنيع .

ونصت الماده الثانية أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار بالقطاعين (العام ، الخاص ) ، بالإضافة الى الجزء المخصوم من تكلفة التصنيع لتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع ( الخاص ) عن كل رغيف ،وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات خبز بلدي مدعم على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز بكل مخبز بلدى.

رغيف الخبز وزارة التموين البطاقات التموينية زيادة أسعار السولار تكلفة رغيف الخبز

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