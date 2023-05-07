19 قرشًا سعر تكلفة رغيف الخبز والتموين تسدد الفرق للمخابز.. تفاصيل

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح رغيف الخبز عبر البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للمواطن رغم تعديل تكلفة إنتاج الرغيف بعد إعلان الحكومة زيادة أسعار السولار.

أصدر وزير التموين ، توجيه وزاري رقم (13) لسنة 2023 , بشأن تعديل تكلفة رغيف الخبز ، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار وقود ( السولار ) بمقدار جنيه للتر على أن يصبح تكلفة الرغيف ١٩ قرشا ويباع للمواطن على البطاقات التموينية بـ ٥ قروش وتتكفل الوزارة بسداد فرق التكلفة للمخابز.

ونصت مادته الأولى، أن يتم تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية في القطاعين ( العام ، الخاص )، وذلك في ضوء صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتضمن تحديد اسعار المواد البترولية ومنها ( السولار ) ، ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود ( السولار) في عملية التصنيع .

ونصت الماده الثانية أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار بالقطاعين (العام ، الخاص ) ، بالإضافة الى الجزء المخصوم من تكلفة التصنيع لتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع ( الخاص ) عن كل رغيف ،وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات خبز بلدي مدعم على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز بكل مخبز بلدى.