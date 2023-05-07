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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تقرير: ذوو الإعاقات لهم خصوصيات في التعامل بالشريعة الإسلامية من حيث التيسير

كلية الشريعة
كلية الشريعة

عرض برنامج "صباحك مصري" المذاع على  فضائية إم بي سي مصر"، تقرير رصد آراء عدد من المشاركين في مؤتمر كلية الشريعة والقانون حول حقوق ذوي الهمم والذي أقامته جامعة الأزهر تحت رعاية شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب.

وقال الدكتور سلامة داوود،  رئيس جامعة الأزهر، إن  ذوي الإعاقات لهم خصوصيات في التعامل بالشريعة الإسلامية من حيث التيسير والتخفيف ومراعاة أحوالهم.

وأضاف داوود، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد،  أن محاور المؤتمر تتناول موقف الشرع من ذوي الإعاقات وما يقدمه لهم من التخفيف الذي بنيت عليه الشريعة ؛ مشيرا إلى أن مؤتمر كلية الشريعة والقانون حول حقوق ذوي الهمم، له محاور كثيرة وننتظر منه خيرا كثيرة.

 

أحمد الطيب الازهر الشريف التخفيف الشريعة الإسلامية المشاركين

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