عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبوالغيط: جميع القوى السودانية دعت الجامعة العربية للتدخل لوقف القتال بصورة عاجلة

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط

أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المبادرة السعودية الأمريكية بإطلاق مفاوضات – غير مباشرة – بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة يوم أمس 6 مايو للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار تستحق الدعم، مكررا مناشدته بالتمسك بهذه الفرصة وتغليب مصلحة الوطن على ما عداه والانخراط الجدي في المحادثات بما يعيد الاستقرار إلى السودان ويحفظ المؤسسات القومية من الانهاء، ويصون سيادته. 

 

وشدد أبو الغيط، على أنه لا يجب السماح بأن يستفحل الصراع الحالي أو أن يتحول - بفعل التدخلات أو حتى بدونها - إلى جولة أولى في حرب تقسم السودان إلى أقاليم متناحرة، وتجعل منه ساحة لمعارك تهدد وجوده، وسيادته ووحدته الإقليمية، معارك سبق أن رأيناها ولا زلنا نعاني من نتائجها الوخيمة بل والكارثية في بعض دولنا العربية. 

وأوضح أن تواصل الجامعة العربية لن يتوقف مع الحكومة السودانية ومع التيارات السياسية السودانية الرئيسية سواء القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، أو تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، أو جبهات أخرى مختلفة، في سبيل التوصل لحل لتلك الازمة.

وأشار إلى أن جميع المطالب المرفوعة من هذه القوى السياسية باختلافها اتفقت على دعوة الجامعة العربية إلى التحرك بصورة عاجلة لوقف الاقتتال، وتأكيد رفضها للتدخلات الخارجية، ودعمها لعملية سياسية شاملة متوافق عليها، ودعوتها بتقديم دعم عربي عاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية. 

ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول الأمين العام لجامعة الدول العربية الجامعة العربية القوات المسلحة السودانية القوى السياسية السودانية جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

موسيماني يطلب صفقة مدوية من الأهلي.. تفاصيل

أول تعليق من النادي الأهلي على تصريحات مسئولي بيراميدز

ترشيحاتنا

هيئة الدواء المصرية تشارك في الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الأفريقي للجودة برواندا

كارثة وشيكة.. تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن التخلف عن السداد

الخارجية تطالب أطراف الصراع في السودان بالوقف الفوري لإطلاق النار

مشروع مستقبل مصر الزراعي.. حلم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل على بعد خطوة|تقرير

تسريبات جديدة تكشف عن iPhone 15 Pro

الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يبدآن الاستعدادات للدورة ال12 للمنتدى الحضري العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أب مصري يرقص بجنون واحترافية في زفاف ابنته

الطلاب العائدون من السودان: وزيرة الهجرة تواصلت معنا على مدار 24 ساعة

زوج عمره 102 سنة يهدي زوجته بوكيه ورد

استاكوزا بـ 50 جنيه؟.. صورة تحير جمهور السوشيال ميديا

فيديو

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ