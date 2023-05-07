استيكرات على سيارات الأجرة بجميع المواقف بقيمة التعريفة لعدم إستغلال المواطنين بالقليوبية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية على عددٍ من مواقف السيارات بمُدن بنها وقليوب والقناطر الخيرية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمواقف سيارات الأجرة، لمراقبة الالتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط سير السيارات، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار.



وقام المحافظ بجولة ميدانية مكثفة على مدار أربعة أيام مُتتالية لتفقد إنتظام سير العمل بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود المنتشرة بمراكز ومُدن وأحياء المحافظة والتأكد من الإلتزام بالتعريفة، فضلاً عن مُقابلته للمواطنين والسائقين والإستماع إلى شكواهم وطلباتهم والإستجابة الفورية لها، بالإضافة إلى متابعته اليومية لتقرير إدارة الأزمات وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة ، للوقوف على مدى الإنتظام وسير العمل بكافة المواقف على مستوى المحافظة، وعدد وطبيعة البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين وكيفية التعامل معها ونتائج الرد عليها.

وتابع "محافظ القليوبية" إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظة، وتركيب بانرات بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في حالة وجود أي مخالفات، مع التأكُد من وجود الإستيكرات على زجاج السيارات والمطبوع عليها التعريفة الجديدة، مُشيراً إلى أنه يُتابع بصفة مستمرة مدى الإلتزام بتطبيق التعريفة الجديدة ووضع البانرات الإرشادية بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بقيمة التعريفة الجديدة التي تم إقرارها وعدم التلاعب بالأسعار أو إستغلال المواطنين .

وفي السياق ذاته حرص "المحافظ" أثناء جولته على التحدُث مع المواطنين وتوعيتهم بعدم دفع أي زيادة في أجرة المواصلات والموضحة بالإستيكر على كل سياره من الأمام والخلف، مُشدداً على إدارة مواقف القليوبية بسرعة طباعة جميع الإستيكرات لجميع الخطوط لمنع الممارسات غير القانونية من قبل بعض السائقين في زيادة سعر الأجرة، كما تبادل "المحافظ" الحديث مع السائقين والتنبيه عليهم بالإلتزام بوضع إستيكر التعريفة الجديدة وخط السير وعدم فرض زيادة عشوائية وتطبيق التسعيرة المُقررة لعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية .

ويُناشد "محافظ القليوبية" المواطنين بالتحلي بالإيجابية وعدم دفع أي زيادة عن التعريفة المُحددة، والإبلاغ مباشرة عن أي مُخالفات من قبل السائقين، لافتاً إلى أن المحافظة قد أعلنت عن أرقام خاصة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الـ ٢٤ ساعة للإبلاغ عن أي زيادة في التعريفة الجديدة بالإتصال على الخط الساخن (١١٤)، أو إرسال رسالة عبر الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤) مُتضمنة رقم السيارة المُخالفة للتسعيرة المُقررة، أوعن طريق منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء (١٦٥٢٨) وموقع المنظومة على الإنترنت WWW.Shakwa.eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة .

فيما وجه "المحافظ" رؤساء المراكز والمُدن والأحياء ومديري المواقف والتموين وبالتنسيق الكامل مع مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور، بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة، بالإضافة إلى محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الإتجار بها في السوق السوداء وعدم مخالفة خطوط السير وعدم إستغلال المواطنين، والتأكُد من وضع إستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى بجميع المواقف.

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