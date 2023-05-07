حسام سندي وضهري.. صور أثارت ضجة لـ شيرين مع زوجها

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد ظهورها الاخير ومغازلتها لزوجها حسام حبيب.





و تتميز المطربة شيرين عبد الوهاب، باطلالتها الملفتة و المثيرة للجدل خلال وزنها المثالى او بعد زيادة وزنها المبالغ فيها .





وتعتمد المطربة شيرين عبد الوهاب، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.



وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع برنامج et بالعربي عن تعاونها مع زوجها الفنان حسام حبيب، في أغنيةجديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.





وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بمغازلة زوجها حسام حبيب، برسالة رومانسية، قائلة له: «ربنا يخليك ليا وتفضلجمبي كده على طول.. سندي وضهري وحبيبي وكل الناس ليا.. هو أهلي كلهم».

053E8723-7485-4099-B7A7-3725784D9708

29D40851-58FD-4FF6-A4F8-71908F9295D6

BD31A5BE-291F-4518-87AE-CD7F43AC9B2C

A86D9EA7-59B6-48C4-9111-8FA0E2192F32

B1C7984A-9C1E-45FC-ABCE-8FCE6660411E