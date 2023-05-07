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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

قنبلة مميتة.. طبيب يفجر مفاجاة عن ساندوتش السكلانس

صدى البلد

يعد ساندوتش السكلانس من الساندويتشات الشهيرة لدى المصريين و الذي يفضلها الكثير من الاشخاص، حيث يحتوى هذا السانوتش على مكونات عديدة منها "المربى-القشطة-العسل -الحلاوة" ،وهذه المكونات تزيد من نسبة السكر فى الدم و يحتوى على بعض الاضرار، خاصةً لاصحاب مرضى السكر والقلب والضغط.

قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية والصحة العلاجية، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، اضرار تناول ساندوتش السكلانس يوميًا.


 

اضرار ساندوتش السكلانس:

1-يصيبك بمرض السكر.

2-يتسبب فى الاصابة بارتفاع نسبة السكر لمريض السكر.

3-يسبب ضعف الجهاز المناعى ويعرض الجسم للإصابة بالعدوى والفيروسات.

4- الإفراط فى تناول كمية السكريات التى يحتوى عليها ساندوتش السكلانس، يزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية .

5- الإكثار فى تناول الأطعمة المسكرة قد يسبب تلف خلايا البشرة، والإصابة بالشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد وعلامات التمدد.

الشيخوخة المبكرة السكلانس السكريات السرطانية الساندويتش ساندويتشات ضعف الجهاز المناعي

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