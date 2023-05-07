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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد 7-5-2023

العملات العربية
العملات العربية

شهدت أسعار العملات العربية، استقرارا فى بنكي مصر والأهلى والبنك المركزي علي مدار تعاملات الأسبوع.

ويرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 7 مايو 2023وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي .

أسعار العملات العربية 

 

الدينار الكويتي يسجل 100.77جنيه 

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد عند 99.73 جنيه للشراء و100.77 جنيه للبيع  .

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى بنك مصر 

وجاءت أسعار العملات العربية اليوم الأحد فى بنك مصر كالتالي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى العملات العربية سعرا  حوالي 99.73 جنيه للشراء و 100.77 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى  خلال تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو  8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع .

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تباين أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الأحد 7-5-2023

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي 

وجاءت أسعار العملات العربية  اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى نحو 100.66 جنيه للشراء و 101.07 جنيه للبيع مقارنة بـ 101.08 جنيه للبيع يوم الخميس الماضي بتراجع قرشا .

سعر الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع .

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليه الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني ضمن العملات الأعلى عالميا.

 

العملات العربية الريال العمانى الدرهم الاماراتى الريال السعودى الجنيه المصري

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