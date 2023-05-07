تباين أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الأحد 7-5-2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع .

واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي ،فيما انخفض اليورو وارتفع الجنيه الاسترليني.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 7 مايو 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار أغلاق الخميس الماضي.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

وانخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلة 33.72جنيه للشراء و34.08جنيه للبيع مقابل 34.07 جنيه للبيع بتراجع قرشا .

وزاد سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد ليسجل 38.62جنيه للشراء و 39.03جنيه للبيع مقارنة 38.66جنيه للبيع سعر إغلاق الأسبوع الماضي بارتفاع 37 قرشا

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.59جنيه للشراء و34.91جنيه للبيع مقارنة 34.77جنيه بزيادة 14 قرشا.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 33.72جنيه للشراء و34.08جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 38.62جنيه للشراء و39.03 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 34.27جنيه للشراء و34.91 جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95 جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد عند 33.97جنيه للشراء و34.11جنيه للبيع مقارنة 34.15جنيه للبيع پتراجع 4 قروش سعر إغلاق الأسبوع الماضي.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد 38.98 جنيه للشراء و 39.14جنيه للبيع مقارنة 38.71جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي بزيادة 33 قرشا .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 34.59جنيه للشراء و34.74 مقارنة 34.82جنيه للبيع بإنخفاض 8 قروش.