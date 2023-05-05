الدولار والريال السعودي.. تعرف على أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الجمعة

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الجمعة الموافق 5 مايو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الجمعة الموافق 5-5-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي





الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

اليورو شراء 33.785 جنيه، والبيع 34.2157 جنيه.

الجنيه الاسترليني شراء 38.5882 جنيه، والبيع 38.8648 جنيه.



ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.5572 جنيه، والبيع 22.7256 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.5351 جنيه، والبيع 4.592 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 2.8539 جنيه، والبيع 2.8935 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.988 جنيه، والبيع 3.0182 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.5778 جنيه، والبيع 34.9734 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 22.7997 جنيه، والبيع 23.0516 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.4211 جنيه، والبيع 20.6664 جنيه.



أسعار صرف العملات العربية



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الجمعة الموافق 5 مايو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الجمعة 5-5-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم:



سجل الدينار الكويتي للشراء 99.7729 جنيه و 100.8335 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.226 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.392 جنيه و 8.4007 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8259 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1299 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4627 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4997 جنيه للبيع.

