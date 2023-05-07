مراسل صدى: الأزمة السودانية تعبر المتوسط وتفجر رعب بأوروبا

كشف مجدي يوسف، مراسل صدى البلد ببلجيكا، أن الأزمة السودانية والحرب بين الجيش وميليشيا الدعم السريع فجرت رعب في القارة الأوروبية المتخوفة من تدفق اللاجئين.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه استعداد اقتصادي لاستقبال مزيد من اللاجئين.

ولفت إلى أن هناك تقرير مسرب عن المخابرات البريطانية، يشير إلى أن نحو مليون سوداني في طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي حال استمرار الحرب.

وأردف أن إيطاليا هددت الاتحاد الأوروبي بالانسحاب حال عدم اتخاذ قرارات حاسمة بالسيطرة على الوضع في السودان ونهو الحرب قبل تفجر أزمة اللاجئين.

واستطرد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، أن الأزمة السودانية قد تؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة اللاجئين، والاتحاد يعول على مصر بصفتها المنقذ الأول والأخير وحل أزمة السودان.