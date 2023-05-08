عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

منتخبات العالم تتنافس على ودية مع الفراعنة| مصر تفاضل بين البرازيل والمغرب لمواجهة يونيو.. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يستعد منتخب مصر بقوة لفترة التوقف الدولي المقبلة المقررة خلال الشهر المقبل، حيث تخوض بعض المنتخبات مباريات ودية فضلًا عن خوض منتخب الفراعنة مواجهة مرتقبة في التصفيات الأفريقية ضد غينيا.

الفراعنة تتصدر ترتيب المجموعة

ويتصدر الفراعنة ترتيب مجموعته في تصفيات الكان برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن غينيا صاحب المركز الثاني.

وتقدم منتخب مصر مع فيتوريا أربعة مراكز في التصنيف الدولى الأخير، ليتقدم للمركز 35 عالميًا، بعد أن كان فى المركز الـ39 فى تصنيف ديسمبر الماضى. ويحتل المركز الخامس على مستوى قارة أفريقيا، بعد أن كان يحتل المركز السادس فى التصنيف السابق.

 

وكان منتخب مصر فاز على مالاوى، فى مباراتى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، وحقق فوزه الخامس تواليا على المستوى الرسمي والودي منذ تعيين فيتوريا على رأس القيادة الفنية.


منتخب مصر تلقى 3 عروض 

ووفقا لمصدر داخل اتحاد الكرة، تلقى منتخب مصر 3 عروض جيدة لخوض بعض المباريات الودية في الفترة المقبلة.

وتلقى منتخب مصر عروضًا من منتخبات: البرازيل والمغرب وأوزبكستان لخوض مباريات ودية معها في التوقفين الدوليين القادمين في يونيو المقبل ثم في شهر سبتمبر.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: «لو هتسألني أنا، هقولك اختار البرازيل والمغرب وأنت مغمض، البرازيل هي البرازيل، والمغرب رابع العالم، أعتقد هذه المباريات لو لعبت ستكون مهمة جدًا لمنتخب مصر».

 

تاريخ مواجهات مصر والبرازيل

 

والتقى المنتخبان الأول والأولمبي في 9 مناسبات من قبل، كانت الغلبة للبرازيل في 7 مباريات، وانتصر الفراعنة في مباراة ودية وحيدة، وتعادلا في مثلها.

انتصار الفراعنة الوحيد جاء في شهر نوفمبر الماضي في مباراة ودية أمام المنتخب البرازيلي الأولمبي بالأخص بهدفين لهدف، حيث سجل هدفي الفراعنة أحمد ياسر ريان وكريم العراقي، فيما سجل هدف السيلساو رودريجو جويس لاعب ريال مدريد والذي يغيب عن الأولمبياد.

والتقي المنتخبان من قبل في دورة الألعاب الأولمبية مرتين، ففي دورة عام 1964 بطوكيو أيضًا، لعبا أمام بعضهما البعض في المباراة الافتتاحية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما.

وفي دور المجموعات لدورة لندن عام 2012، فازت البرازيل بصعوبة على منتخبنا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما على صعيد المنتخب الأول، فالتقيا معًا في مباراة وحيدة رسمية وجميعنا يتذكرها بكل تأكيد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس القارات عام 2009، عندما انتصر راقصو السامبا بكل صعوبة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

والتقى المنتخبان في 5 مباريات ودية من قبل، أولها عام 1960 عندما خسرت مصر بخماسية نظيفة، كما لعبا في مباراتين في نفس العام، انتهتا بخسارة الفراعنة 3-1، 3-0.

وفي عام 1963، خسر منتخب مصر أمام البرازيل بهدف نظيف، وكانت آخر المباريات بين المنتخب الأول لكل بلد عام 2011، عندما فاز " السيلساو" بهدفين دون مقابل.

منتخب مصر الفراعنة الأفريقية غينيا مالاوي فيتوريا الودية البرازيل المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

قيدوه بالسلاسل.. قرار عاجل ضد محام ومدير شركة ومحاسب متهمين بتعذيب مواطن

عقب ظهوره المفاجئ.. قصة 216 ساعة اختفاء للاعب إنبي| وهذا لغز زوجته والسائق

ادعولها.. هنا الزاهد تعلن إجراء والدتها عملية جراحية

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

موضوعات متعلقة

الأهلي قصة حب لا تنتهي| حكاية مشجع خطف قلوب المصريين بالسوبر.. وهذه حقيقة وظيفته

صيام ونوم ودش بارد| الكشف عن 5 طرق جديدة فعالة لحرق الدهون أثناء النوم

“حقن البرد” تسبب الوفاة| "الصحة" تحذر منها.. وتؤكد: الفيروس المنتشر يستمر لـ 3 أيام

مدد تخزين اللحوم والأسماك والدواجن في الفريزر.. ومفاجأة بخصوص الخضروات والفواكه| ملف كامل

زنا محارم وعلاقة غير مشروعة| حكاية أم زياد وقصة اكتشاف أفعال نجليها المشينة.. تفاصيل

بعد توترات وصلت لعقوبات| هل تكتب زيارة السعودية نهاية جولة ميسي الباريسية؟! وهذه وجهته المقبلة

حكاية سوبر حائر| الحرمان وغرامة 1.5 مليون جنيه في انتظار الزمالك.. وهذه حقيقة تدخل رئيس الأهلي

مش عارف أنام| هل تنبأ الفنان مصطفى درويش بوفاته؟

ترشيحاتنا

منتخبات العالم تتنافس على ودية مع الفراعنة| مصر تفاضل بين البرازيل والمغرب لمواجهة يونيو.. تفاصيل

أحمد موسى: سامح شكري نقل رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره التشادي|فيديو

لجنة الصناعة برجال الأعمال تضع أسباب تراجع القطاع والحلول أمام الحوار الوطني

حرب العقوبات الغربية.. الماس الروسي يشعل الصراع بين موسكو وواشنطن|هل يتم حظره؟

نقل محمود بكري إلى مستشفى المعادي العسكري

البنك الأهلي يفوز 3-2 على شبان قنا.. ويتأهل لدور 16 بكأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند لهذا السبب.. أجرأ إطلالات زوجة أحمد سعد

الصحة العالمية تحذر من تناول الأرز يوميا .. اعرف السبب

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ