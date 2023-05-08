منتخبات العالم تتنافس على ودية مع الفراعنة| مصر تفاضل بين البرازيل والمغرب لمواجهة يونيو.. تفاصيل

يستعد منتخب مصر بقوة لفترة التوقف الدولي المقبلة المقررة خلال الشهر المقبل، حيث تخوض بعض المنتخبات مباريات ودية فضلًا عن خوض منتخب الفراعنة مواجهة مرتقبة في التصفيات الأفريقية ضد غينيا.

الفراعنة تتصدر ترتيب المجموعة

ويتصدر الفراعنة ترتيب مجموعته في تصفيات الكان برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن غينيا صاحب المركز الثاني.

وتقدم منتخب مصر مع فيتوريا أربعة مراكز في التصنيف الدولى الأخير، ليتقدم للمركز 35 عالميًا، بعد أن كان فى المركز الـ39 فى تصنيف ديسمبر الماضى. ويحتل المركز الخامس على مستوى قارة أفريقيا، بعد أن كان يحتل المركز السادس فى التصنيف السابق.

وكان منتخب مصر فاز على مالاوى، فى مباراتى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، وحقق فوزه الخامس تواليا على المستوى الرسمي والودي منذ تعيين فيتوريا على رأس القيادة الفنية.



منتخب مصر تلقى 3 عروض

ووفقا لمصدر داخل اتحاد الكرة، تلقى منتخب مصر 3 عروض جيدة لخوض بعض المباريات الودية في الفترة المقبلة.

وتلقى منتخب مصر عروضًا من منتخبات: البرازيل والمغرب وأوزبكستان لخوض مباريات ودية معها في التوقفين الدوليين القادمين في يونيو المقبل ثم في شهر سبتمبر.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: «لو هتسألني أنا، هقولك اختار البرازيل والمغرب وأنت مغمض، البرازيل هي البرازيل، والمغرب رابع العالم، أعتقد هذه المباريات لو لعبت ستكون مهمة جدًا لمنتخب مصر».

تاريخ مواجهات مصر والبرازيل

والتقى المنتخبان الأول والأولمبي في 9 مناسبات من قبل، كانت الغلبة للبرازيل في 7 مباريات، وانتصر الفراعنة في مباراة ودية وحيدة، وتعادلا في مثلها.

انتصار الفراعنة الوحيد جاء في شهر نوفمبر الماضي في مباراة ودية أمام المنتخب البرازيلي الأولمبي بالأخص بهدفين لهدف، حيث سجل هدفي الفراعنة أحمد ياسر ريان وكريم العراقي، فيما سجل هدف السيلساو رودريجو جويس لاعب ريال مدريد والذي يغيب عن الأولمبياد.

والتقي المنتخبان من قبل في دورة الألعاب الأولمبية مرتين، ففي دورة عام 1964 بطوكيو أيضًا، لعبا أمام بعضهما البعض في المباراة الافتتاحية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما.

وفي دور المجموعات لدورة لندن عام 2012، فازت البرازيل بصعوبة على منتخبنا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما على صعيد المنتخب الأول، فالتقيا معًا في مباراة وحيدة رسمية وجميعنا يتذكرها بكل تأكيد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس القارات عام 2009، عندما انتصر راقصو السامبا بكل صعوبة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

والتقى المنتخبان في 5 مباريات ودية من قبل، أولها عام 1960 عندما خسرت مصر بخماسية نظيفة، كما لعبا في مباراتين في نفس العام، انتهتا بخسارة الفراعنة 3-1، 3-0.

وفي عام 1963، خسر منتخب مصر أمام البرازيل بهدف نظيف، وكانت آخر المباريات بين المنتخب الأول لكل بلد عام 2011، عندما فاز " السيلساو" بهدفين دون مقابل.