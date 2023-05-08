عمرو أديب عن المشاركين بالحوار الوطني: الدولة مش هتجيب حد إرهابي أو قاتل

علق الإعلامي عمرو أديب على الحوار الوطني، قائلا: "العالم كله بيتفرج عليك وأغلبهم بيقولوا عايزين نشوف الكلام بيطبق على الأرض".

وأضاف “عمرو أديب” خلال تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”،:"جوهر الحوار الوطني يتمثل في ضرورة أن يكون هناك حوار.. والهدف منه إخراج نتائج يتم تطبيقها بشكل فعلي على أرض الواقع".

واسترسل:" مش النجاح إننا عملنا حوار وطني.. بل أن بداية الحوار الوطني هو بداية الامتحان"، متابعا:"أغلب الدول لا تحتاج الحوار الوطني لوجود برلمان فيها يمارس هذا الدور".

وعن المشاركين بالحوار الوطني، أوضح:"لو الناس دي مش حاضرة يبقى الحوار مع مين.. الناس دي مش من جماعات إرهابية.. دي أحزاب سياسية رسمية.. الناس اللي في الحوار شايفهم الدولة ناس شرعية.. الدولة مش هتجيب حد إرهابي أو قاتل ويقعد في الحوار الوطني ومش عيب إنهم يستغلوا الفرصة".