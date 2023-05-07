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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محلية النواب: لا خطوط حمراء في الحوار الوطني.. فيديو

محمد عطيه الفيومي
محمد عطيه الفيومي

قال الدكتور محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ الحوار الوطني يستهدف الوصول إلى أفكار ورؤى ومقترحات مختلفة، مشيرًا إلى أن الأداء الحكومي يشوبه بعض البطء في مواجهة الأزمة، بدليل أن برنامج الأطروحات متعثر حتى الآن، وذلك بعدما طرحته وثيقة ملكية الدولة، كما أن الحياد التنافسي في حاجة إلى المزيد من التشريعات دون استثناءات حتى يكون القطاع الخاص شريكا في التنمية.

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وأضاف «الفيومي»، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC»: "علينا الاعتراف بوجود أزمة في الاقتصاد المصري ومعاناة المواطنين حقيقية ويجب التحرك سريعا"، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يدفع المسؤوليون والحكومة إلى أن تكون خطواتها أسرع.

 

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه متفائل إذ إن الحوار الوطني لا خطوط حمراء به، وهذا شيء طيب، وبالتالي فإنه سيكون حوارا ساخنا ومفيدا.

الإدارة المحلية بمجلس النواب الاتحاد العام للغرف التجارية الحوار الوطني الدكتور محمد عطية الفيومي الدكتور محمد عطية الاداء الحكومي برنامج في المساء مع قصواء قضايا الحوار الوطني

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