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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

السياحة على مائدة الحوار الوطني.. رئيس غرفة المنشآت الفندقية يكشف كيف نحقق 30 مليار دولار سنويا

علاء عاقل رئيس لجنة
علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية

بدأ الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، الذي يعتبر التزاما من الدولة بتعهداتها المسبقة، وحرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، ولتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، ويؤكد عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء إيمانًا منهم بتحمل المسؤولية في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إن القطاع يحتاج إلى التوسع في الطاقة الفندقية ومضاعفة الغرف للوصول إلى أعلى طاقة استيعابية المقدرة بـ 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة (وفق خطة 2028) خاصة أن لدينا 2011 ألف غرفة فندقية منذ السبعينيات حتى اليوم، وهى ما تستوعب قرابة الـ 14 مليون سائح.


رفع الأسعار 


أكد علاء عاقل في تصريح لـ"صدى البلد" أنه يمكننا مضاعفة أرقام الدخل السياحي المتوقعة بـ 30 مليار دولار خلال السنوات المقبلة وهو الأهم للقطاع، والحل هنا رفع أسعار المنتج السياحي والإقامة والزيارات لتعزيز قيمة السياحة المصرية والخروج من دائرة المقاصد التي تبيع منتجها بأسعار متدنية.


تحسين المنتج و الخدمات 


أشار رئيس غرفة المنشآت الفندقية إلى ضرورة تحسين المنتج السياحي والخدمات المقدمة التي تحسن من تجربة السائح حتى يكرر زيارته، إضافة إلى وضع حمامات في المزارات السياحية تليق بقيمة مصر السياحية كما ينبغي، حتى يتسنى لنا رفع قيمة المنتج شرائيا.


إيقاف حرق الأسعار 


أضاف رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية يتم وضعه في وقت الأزمات حتى نخرج من دائرة حرق الأسعار والحفاظ على الثروة الفندقية، لكن الفنادق اليوم تبيع بضعف الحد الأدنى والمقدر وفقا لكل فندق حسب درجة نجوميته، معلنا انتهاء الحد الأدني في التوقيت الراهن، خاصة أننا نشهد حراكا سياحيا، لافتا إلى أن سياسة التسعير تحدد وفقا للعرض والطلب فان زاد الطلب زاد معه قيمة بيع الغرف الفندقية.


تنوع المنتج السياحي 


أوضح أن الساحل الشمالي منطقة سياحية واعدة، حيث يوجد أبراج في العلمين الجديدة كمنتج جديد يرضي فئة معينة من السائحين إضافة الي فئة أخرى تفضل المنتجعات السياحية التي تناسب أذواق أخرى من السائحين، لافتا إلى أن التنوع مطلوب في تلك المنطقة من البحر المتوسط.


تخطيط الساحل الشمالي


وأكد رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن البحر المتوسط ظلم سياحيا خاصة أن منطقة الساحل الشمالي تعمل في الموسم الصيفي، وأشار إلى أن الدولة بدأت تهتم بهذه المنطقة على خلاف السابق الذى كان الاهتمام منصبا في منطقة البحر الأحمر فقط، مع الأزمات التي مر بها القطاع السياحي على الصعيد المحلى والدولي تم التركيز على البحر الأحمر فقط.

وأكمل أن تخطيط الساحل الشمالي يجب أن يكون أفضل، مؤكدا أن لدينا الإمكانية في توسيع وتعظيم الاستفادة من مقوماتنا السياحية في البحر الأعظم لمنافسة تونس وقبرص واليونان.


قانون المنشآت السياحية و الفندقية


وأعرب رئيس غرفة المنشآت الفندقية عن تفاؤلة بخروج قانون المنشآت السياحية والفندقية، ويشهد غدا الاجتماع الرابع للجنة التراخيص، ودخل حيز التنفيذ، وهى أشياء داخلية لتسهيل العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة وييسر على المستثمرين ويدفع بحركة السياحة ويزيل العراقيل السابقة التي تعرضنا لها.

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