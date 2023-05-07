عماد الدين حسين: ليس لدى كل الأحزاب متخصصون في قضايا الحوار الوطني

قال عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التجربة الحزبية في الفترة ما بين عامي 1922 و1953 لم تكن مثالية كما يظن البعض، مشيرا إلى أن حزب الوفد لم يحكم سوى 7 سنوات، بسبب وجود الاحتلال الإنجليزي.

وأضاف في حوار لبرنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" ، أن التجربة الحزبية في الفترة بين عامي 1967 إلى 2011 لم تفرز سوى الحزب الوطني وبعض الأحزاب الضعيفة.

وتابع أن الفترة بين عامي 2011 و2013 لم تفرز سوى أحزاب متطرفة ظلامية سيطرت على أكثر من ثلثي البرلمان كاملة، مشيرا إلى أن ثورة 2013 العظيمةحاولت تعديل هذا المسار لكنها اصطدمت بالإرهاب.

كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأشار إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تأخر الحوار الوطني لأسباب كثيرة بينها الإرهاب، وقال إن الدولة مسؤولة عن تشجيع ودعم الحياة الحزبية لقطع الطريق على محاولات ما عانيناه في الماضي.

وطالب الأحزاب السياسية بتطوير نفسها، فالحزب لا بد أن يحتك بالشارع فهناك مشكلة كبيرة اسمها التربية السياسية في مصر ويفترض على الحوار الوطني معالجة التشوه الحزبي في مصر.

وتابع عماد الدين حسين أن أي حزب لا يتعدى نسبة الـ2% في العتبة الانتخابية لابد من شطبه أو دمجه مع حزب أكبر، مطالبا الدولة بسن تشريعات لمحاربة المال السياسي و"دا هياخد وقت حتى بالنسبة لتربية الكوادر السياسية.

وتساءل: لدينا 40 موضوعا سياسيا موزعة على 7 لجان في الحوار الوطني، هل لدينا في كل حزب واحد متخصص في هذه الموضوعات؟.