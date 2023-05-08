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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي وشريهان.. إيمي سمير غانم تسترجع الذكريات برفقة شقيقتها دنيا

مسلسل نيللي وشريهان
مسلسل نيللي وشريهان

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورًا من كواليس مسلسل “نيللي وشريهان”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت إيمي سمير غانم برفقه شقيقتها دنيا سمير غانم، ووالدهما الراحل الفنان سمير غانم، وعلقت إيمي علي الصور كاتبة: “ذكريات”.

يذكر أن وجهت الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام الشكر الي فريق عمل مسلسلها جت سليمة والجمهور . 

وقالت دنيا سمير غانم : شكرا مهندس الصوت أحمد جمال البش مهندس جيمي ، شكرا مهندس صوت الاغاني الجامد خالد سند اللي تعب معانا جدا السنة دي و السنة اللي فاتت بسبب ضيق الوقت دایما بس حقيقي عملت شغل جامد جدا شكرا الشاطر اوي اوي مصمم الاستعراضات ال creative هادي عواضة".
وتابعت: "شكرا للمحترم طارق علوش علي الميكساج شكرا لكل فريق الانتاج شكرا Final Media و محمد صالح علام Digital & Social Media شكرا فاطمه بهجت الشاطره اوي makeup artist اللي بجد مجتهدة جدا و عايزة تطلع كل لوك أحلي من اللي قبله شكرا ماكير العمل إيهاب محروس شكرا  هیثم دهب وهشام دهب عشرة السنين و یا رب دايما نكمل مشوار النجاحات مع بعض شكرا كل فريق الاخراج الجامد شكري الحكيم وعبد المجيد وحسين البيه و رجل المهام الصعبة شريف المليجي".

بينما اختتمت :"شكرا للجامد اوي اوي، الشاطر، المبدع عمرو عاکف post production علي الجرافيكس و المونتاج و التلوين اللي رفع راسنا".

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