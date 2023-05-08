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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة: رفع الاستعداد القصوى في جميع منافذ الدخول مع بداية الأزمة السودانية

النازحين
النازحين

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، آخر تفاصيل التعامل مع الإجراءات المصرية في ظل الأزمة  السودانية، مشيراً إلى أن مع بداية الازمة السودانية رفع الاستعداد القصوى في جميع منافذ الدخول.

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وأضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الاحد، أن الدولة تعمل وفق خطط واضحة المعالم فيما يخصص تقديم الرعاية الطبية على النازحين السودانيين، متابعا أنه الدولة المصرية تقف بجوار الأشقاء في السودان في ظل الأزمة الحالية.
وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن في كل المنافذ سواء البرية أو الجوية وغيرها يوجد فرق طبية وأدوية ومستلزمات طبية وكله بالمجان النازحين السودانيين.


 


 

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