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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل تشيلي فرايز في البيت

طريقة عمل تشيلي فرايز
طريقة عمل تشيلي فرايز في البيت

تشيلي فرايز من الأطباق الجانبية التي تتسم بمذاقها المختلف و الشهي مما يدفع العديد إلي شرائها و تناولها في الكافيهات

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل تشيلي فرايز ..

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مقادير تشيلي فرايز 


لحمة مفرومة بوم ميت
بصلة مفرومة
٣فص ثوم مفروم
٢ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم
نصف كوب صلصة
رشة سكر
زعتر جاف
كزبرة جافة
قرفة بودر
بابريكا
كمون
ملح
فلفل أسود
(للوجه)
جبنة موتزاريلا
جبنة شيدر مبشورة
فلفل هالبينو حلقات
(للأرضية)
بطاطس محمرة 


طريقة تحضير تشيلي فرايز 


في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزبدة ثم نضع البصلة والثوم ونقلب ثم نضيف اللحمة المفرومة والسكر والتوابل كلها ونقلب ونتركها  حتى تتعصج قليلاً ثم نضيف الصلصة والفلفل الحار والقليل من صوص البافلو ونقلب جيداً ثم في طاسة أو صينية فرن نضع البطاطس المحمرة ثم نضع عليها القليل من الجبن ثم نضع اللحمة المفرومة المعصجة ونضع عليها صوص البافلو  والفلفل الهالبينو وباقي كمية الجبن ثم ندخلها الفرن حتى تذوب الجبن وتقدم بالهنا والشفا

تشيلي فرايز طريقة عمل تشيلي فرايز مقادير تشيلي فرايز طريقة تحضير تشيلي فرايز الشيف دعاء السمنودي

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