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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فيليه الدجاج بالخضار

طريقة عمل فيليه الدجاج
طريقة عمل فيليه الدجاج بالخضار

فيليه الدجاج بالخضار من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل، بالإضافة إلي مذاقه الشهي فهي طبق صحي غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.
قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فيليه الدجاج بالخضار، فيما يلي...

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مقادير فيليه الدجاج بالخضار


كيلو فيليه دجاج 
(التتبيلة)
ربع كوب عصير برتقال
2ملعقة كبيرة صلصة
ملعقة كبيرة بصل بودر
ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملعقة صغيرة زعتر جاف
ملعقة صغيرة سبع بهارات
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة شطة
(الحشوة)
فلفل ألوان أصابع
جزر أصابع
كوسة أصابع
بطاطس أصابع 


طريقة تحضير فيليه الدجاج بالخضار


في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً ثم نتبل قطع فيليه الدجاج جيداً جداً ويفضل ونتركها في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل ثم نحشي كل قطعة من فيليه الدجاج بكمية من شرائح الخضار ثم نلفه رول ونقفله بخلة أسنان ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ثم نرصه في صينية فرن ونغطيه بورق ألومنيوم وندخله الفرن على الأرضية لمدة ربع ساعة ثم نضعه على الشبكة لمدة نصف ساعة "ويمكن تحميره تحت الشواية" ويقدم بالهنا والشفا.

فيليه الدجاج بالخضار طريقة عمل فيليه الدجاج بالخضار مقادير فيليه الدجاج بالخضار طريقة تحضير فيليه الدجاج بالخضار الشيف فاطمة أبو حاتي

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