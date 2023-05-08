فيليه الدجاج بالخضار من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل، بالإضافة إلي مذاقه الشهي فهي طبق صحي غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فيليه الدجاج بالخضار، فيما يلي...



مقادير فيليه الدجاج بالخضار



كيلو فيليه دجاج

(التتبيلة)

ربع كوب عصير برتقال

2ملعقة كبيرة صلصة

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة زعتر جاف

ملعقة صغيرة سبع بهارات

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة شطة

(الحشوة)

فلفل ألوان أصابع

جزر أصابع

كوسة أصابع

بطاطس أصابع



طريقة تحضير فيليه الدجاج بالخضار



في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً ثم نتبل قطع فيليه الدجاج جيداً جداً ويفضل ونتركها في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل ثم نحشي كل قطعة من فيليه الدجاج بكمية من شرائح الخضار ثم نلفه رول ونقفله بخلة أسنان ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ثم نرصه في صينية فرن ونغطيه بورق ألومنيوم وندخله الفرن على الأرضية لمدة ربع ساعة ثم نضعه على الشبكة لمدة نصف ساعة "ويمكن تحميره تحت الشواية" ويقدم بالهنا والشفا.