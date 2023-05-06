طريقة عمل ميني برجر| أحلى من المحلات

ميني برجر من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم و الأسواق.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ميني برجر فيما يلي….



مقادير ميني برجر



ميني كايزر

(البرجر)

لحمة مفرومة

بصلة

كزبرة فريش

بهارات كفتة

ملح

فلفل أسود

(لعمل الساندوتش)

طماطم شرائح

مايونيز



طريقة تحضير ميني برجر



نفتح الميني كايزر ونحشيه بالمايونيز والطماطم ثم نضع البرجر "ويمكن أن نضع كابوتشي" ثم نضع خلة في الميني كايزر حتى نثبته ثم نضع على الخلة حبة طماطم شيري أو زيتون أخضر ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ويقدم بالهنا والشفا

(لعمل البرجر)

في الكبة نضع كل المكونات ونفرمها جيداً حتى يتكون خليط البرجر ثم نشكله على شكل كرات صغيرة متساوية ثم في طاسة ساخنة على النار نضع شرائح البرجر ونشوحه