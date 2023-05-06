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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أرميه فورا| مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

الزيت المستعمل
الزيت المستعمل

يعد الزيت أحد أكثر المواد الغذائية شيوعًا في المطبخ، حيث يمكن لزيت الطهي المناسب أن يفعل المعجزات لوجباتك وصحتك بشكل لا مثيل له، نظرًا لأن  العديد من الأسر  تستخدم الزيت بشكل متكرر  في كثير من الأحيان ، فإن الكثير من الأشخاص يعيدون استخدام زيت الطهي لتقليل الفاقد.

وتعتبر ممارسة إعادة استخدام زيت الطهي سامة للغاية للصحة لأنها تقربك من العديد من المشكلات الصحية، فيما يلي الآثار الصحية الضارة المرتبطة باستخدام زيت الطهي المستخدم بالفعل…

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ويؤدي إلى تسمم في الجسم وأمراض القلب والاضطرابات المعرفية.

وعندما يتم تسخين الزيت المستخدم بالفعل مرة أخرى ، فإنه يخرج تركيزًا أعلى من المواد الكيميائية السامة المتنوعة مثل الألدهيدات التي ترتبط بمواطن الخلل الصحية المتعددة مثل الأمراض المرتبطة بالقلب والمشاكل الإدراكية مثل الخرف ومرض الزهايمر ومرض باركنسون. وبالمثل ، هناك مادة سامة أخرى يتم إطلاقها عند إعادة تسخين الزيت وهي 4-hydroxy-trans-2-nominal (HNE) وهي مادة سامة وسامة جدًا للجسم ويمكن أن تعرقل وظائف الجسم للحمض النووي ، والحمض النووي الريبي ، والبروتينات.

يمهد الطريق لمستويات الكوليسترول الضار

عند طهي الزيت على درجة حرارة عالية ، يتم تحويل بعض الدهون إلى دهون متحولة، وعندما يتم إعادة تسخين هذا الزيت الأسود المدخن ، فإنه يطلق كميات أكبر من الدهون المتحولة التي تعتبر ضارة للغاية بالصحة العامة، باتباع نفس العملية لفترة أطول من الوقت يجرّك قريبًا من المضاعفات الصحية مثل السكتة الدماغية والسمنة وآلام الصدر وآلام المعدة وعسر الهضم وحتى أمراض القلب حيث أن الاستهلاك العالي للدهون غير المشبعة يزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

-الإصابة بـ الحموضة والحرقان

تؤدي إعادة استخدام زيت الطهي إلى عملية سامة ، بعد قليل من التعرض للرطوبة أو الهواء أو الضوء ، تمر الزيوت بأكسدة غير كاملة أو كاملة وتعرف هذه العملية باسم النتانة، في كل مرة يمر فيها الزيت بعملية التسخين ، تقوم جزيئاته بتعديل وإضافة طعم ورائحة كريهة إلى الزيت والطعام المطبوخ فيه، يمكن أن يؤدي استهلاك مثل هذا الزيت والطعام إلى زيادة خطر الإصابة بالحموضة ، والإحساس بالحرقان في المعدة ، ومشاكل الحلق وغيرها الكثير.

-زيادة خطر الإصابة بالالتهابات والسرطان

المادة المسرطنة هي مادة مرتبطة بتكوين السرطان في الجسم، تعمل إعادة تسخين زيوت الطهي على زيادة المواد الضارة الموجودة فيها مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والألدهيدات التي ترتبط بمخاطر عالية للإصابة بالسرطان والالتهابات في الجسم. علاوة على ذلك ، إذا كنت تعاني من التهاب شديد لفترة أطول من الوقت ، فإن استهلاك زيت الطهي السيئ أو المعاد استخدامه يمكن أن يكون السبب، إذا لم يتم علاجك بشكل صحيح ، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل المناعة ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض وعدوى مختلفة.

المصدر: pinkvilla

الزيت اضرار الزيت المستعمل زيت الطهي إعادة استخدام زيت الطهي امراض القلب السرطان

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