يهدد العالم.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد أركتوروس

أثارت سلالة جديدة من فيروس كورونا وراء زيادة الإصابات في الهند مخاوف من أنها قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع الحالات في المملكة المتحدة.

تشير الأبحاث إلى أن أركتوروس يمكن أن يكون معديًا بمعدل 1.2 مرة أكثر من آخر متغير فرعي رئيسي.

المعروف أيضًا باسم Omicron subvariant XBB.1.16 ، تم التعرف على السلالة لأول مرة في يناير وتمت مراقبتها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) منذ 22 مارس ، والتي قامت بترقيتها إلى "متغير مثير للاهتمام" في منتصف أبريل.



قالت الدكتورة ماريا فان كيركوف ، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لـ كورونا ، مخاطبة ظهور أركتوروس في مؤتمر صحفي يوم 29 مارس: "لقد كان متداولًا منذ بضعة أشهر.

"لم نشهد تغييرًا في الشدة لدى الأفراد أو في السكان ، ولكن لهذا السبب لدينا هذه الأنظمة في مكانها الصحيح، لديه طفرة إضافية في بروتين سبايك ، والتي أظهرت ، في الدراسات المعملية ، زيادة العدوى وكذلك زيادة الإمراضية المحتملة. "

تم اكتشاف النوع الفرعي ، وهو واحد من 600 التي تم إنتاجها من Omicron حتى الآن ولكن يبدو أنه ليس أكثر فتكًا من الآخرين ، في 34 دولة حتى الآن ، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.

في الهند ، أبلغت وزارة الصحة في البلاد عن 40177 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا في 3 مايو ، وهو جزء من زيادة مطردة استمرت سبعة أسابيع دفعت إلى إدخال أقنعة الوجه الإجبارية في بعض الولايات ، كما قامت المستشفيات بإجراء تدريبات وهمية وزيادة إنتاج اللقاحات.

دمرت موجة دلتا الهند في عام 2021 وعانت من إجمالي 4.7 مليون حالة وفاة زائدة ، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.

أخبر الدكتور فيبين فاشيشثا ، طبيب الأطفال والرئيس السابق للأكاديمية الهندية لطب الأطفال لجنة التحصين ، صحيفة هندوستان تايمز أن أعراض أركتوروس تشمل ارتفاع في درجة الحرارة وسعال والتهاب الملتحمة "المثير للحكة" أو الوردي.

تم اكتشاف خمس وفيات وحوالي 135 حالة في المملكة المتحدة حتى الآن ، وفقًا لآخر تحديث من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ، لكن البروفيسور بول هانتر من جامعة إيست أنجليا قال لصحيفة ديلي ميل إنه من السابق لأوانه القول إن بريطانيا يمكن أن تواجه زيادة جديدة في الإصابات الناجمة عن أركتوروس.

قال البروفيسور هانتر: "على الرغم من أنها انطلقت في الهند في الأسابيع القليلة الماضية حتى الآن ، إلا أنها لم تتزايد بسرعة على مستوى العالم".

"أظن أننا سنشهد موجة من الإصابات بهذا النوع ، لكنني أشك في أنها ستسبب موجة كبيرة ربما لا تكون كبيرة مثل تلك التي شهدناها للتو في المملكة المتحدة ، وبالتالي ربما لا تمارس ضغطًا كبيرًا على الخدمات الصحية أكثر من حديثاً."

كان الأستاذ يلمح إلى سلالة Kraken من Covid ، والمعروفة أيضًا باسم XBB.1.5 ، والتي كانت الشكل السائد للمرض في بريطانيا حتى فبراير.

اقترح العلماء في جامعة طوكيو الذين يقارنون بين المتغيرات الفرعية Kraken و Arcturus أن السلالة الأحدث تنتشر بشكل أكثر كفاءة بنحو 1.17 إلى 1.27 مرة من قريبها ، محذرين من أنها "ستنتشر في جميع أنحاء العالم في المستقبل القريب" مدعومة بحقيقة أنها يبدو "مقاومًا بشدة" للأجسام المضادة العالقة في الجسم من عدوى كوفيد السابقة.

في الولايات المتحدة ، يعد أركتوروس مسؤولاً الآن عن 11.7٪ من حالات Covid الأمريكية ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية.

قال البروفيسور لورانس يونغ ، عالم الفيروسات من جامعة وارويك ، لصحيفة إندبندنت إن ظهور المتغير الجديد في الهند هو علامة على أننا "لم نخرج بعد من الغابة".

قال: "علينا أن نراقبها"، "عندما يظهر متغير جديد ، يجب عليك معرفة ما إذا كان أكثر عدوى ، وأكثر تسببًا للأمراض ، وهل هو أكثر مسبباتًا للأمراض؟ وماذا سيحدث فيما يتعلق بالحماية المناعية.

"تسلط هذه الأنواع من الأشياء الضوء على أهمية المراقبة الجينية ، لكن الكثير من البلدان ، تخلت عن حراسنا قليلاً ولا يمكننا التأكد من المتغيرات الموجودة ومستوى العدوى التي تسببها حتى نرى اندلاع كبير ".

المصدر: independent